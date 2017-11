Concejo de Tunja convoca concurso para elegir a nuevo personero

Mediante resolución número 042 de noviembre de 2017, el Concejo municipal de la ciudad de Tunja convocó y reglamentó el concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de personero municipal.

El ente pide a los aspirantes realizar la inscripción los días 20 y 21 de noviembre en la Secretaría General del concejo, con el fin de que el 28 de diciembre se realice la elección.



El cronograma se da luego del llamado que hizo el Tribunal Administrativo de Boyacá en el que advertía que podría haber sanciones disciplinarias para los concejales de la ciudad, quienes habrían ignorado el fallo del Consejo de Estado, el cual declaró la nulidad de la elección del personero y exigía que se hiciera de manera inmediata el concurso para la elección del nuevo personero.



La decisión del Consejo de Estado que dejó en firme el fallo del Tribunal, al declarar la nulidad de la elección del personero de la ciudad se dio el 23 de junio de 2017.

La realización de un nuevo concurso debía darse de manera inmediata

“La realización de un nuevo concurso debía darse de manera inmediata, los concejales estaban habilitados para proveer un funcionario en encargo, como en efecto se hizo, pero ese encargo no podía extenderse por más de tres meses, ese era el plazo para realizar el proceso”, señaló el presidente del Tribunal, Fabio Iván Afanador.



Esos tres meses, de acuerdo a los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y del Departamento Administrativo de la Función Pública, son los que se requieren y se consideran razonables para adelantar el concurso.



“Vencido el tiempo de encargo se genera un vacío institucional muy preocupante, pues no se sabe si, jurídicamente, puede ser considerada personera o no quien fue encargada”, mencionó Afanador.}





