Pulso de los candidatos presidenciales de la izquierda en Santa Marta

22 de febrero 2018 , 07:09 a.m.

22 de febrero 2018 , 07:09 a.m.

Los candidatos a la Presidencia de la República, Gustavo Petro y Carlos Caicedo Omar, quienes el próximo 11 de marzo se someterán a una consulta para definir quien será el que represente a la izquierda en la primera vuelta, realizaron este miércoles dos actos de campaña en Santa Marta.



Los samarios fueron convocados a las 4 de la tarde, pero en lugares diferentes. La concentración de Petro fue en el Parque Bolívar y la de Caicedo en la Avenida del Río entre carreras 4 y 5.

Petro se subió a la tarima a las 6 de la tarde y habló casi dos horas. En su intervención hizo referencia al exguerrillero samario Jaime Bateman, fundador y líder del M – 19, movimiento al que perteneció en su juventud y dijo que los que lo acusan de querer expropiar a los colombianos de sus casas y negocios están mintiendo.



“No tienen ni idea de lo que significa el proyecto democrático que hemos enarbolado, quienes nos juntan con Maduro, quienes dicen que vamos a poner a Timochenko, que se llama Londoño, de ministro de Defensa están pifiados, como dicen por allá en algunos de los rincones de Colombia están orinando fuera del tiesto”, expresó Petro.



Al finalizar dijo que le daba pena con el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, pero le pedía a los samarios votar por él en la consulta.

El candidato presidencial Carlos Caicedo defendió su localía con una multitudinaria concentración en la Avenida del Río, entre carreras 4 y 5. Foto: Cortesía campaña Carlos Caicedo



En otro punto de la ciudad, Caicedo defendió su localía con una multitudinaria concentración. Aseguró que hace unos meses nadie daba un peso por su candidatura, pero ha logrado despertar un sentimiento solidario.



“Si soy candidato presidencial no es por un capricho, si logramos ser el movimiento ciudadano con el mayor número de firmas, después del de las maquinarias, no es por un capricho. Samarios y magdalenenses esta candidatura es el resultado del trabajo de ustedes, del respaldo que ustedes no han dado a lo largo de estos años”, expresó.



SANTA MARTA