Concejos se rajan en encuesta 'Bucaramanga metropolitana Cómo Vamos’

Este viernes se presentaron los resultados de la octava encuesta de percepción ciudadana ‘Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos’, que dejaron entrever en términos generales, la tendencia de la población a sentirse menos satisfecha con sus ciudades como un lugar para vivir.

El estudio, adelantado por la firma Ipsos Napoleón Franco que encuestó, entre octubre y noviembre de 2017, a 1.518 personas de la capital santandereana y los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta, evaluó tópicos como movilidad, educación , seguridad ciudadana, salud, situación económica de los hogares, servicios públicos, gestión pública y la administración municipal.

De acuerdo con Yani Lizeth León, directora del programa 'Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos', en los resultados se destaca la tendencia a la baja en indicadores como la imagen favorable que tienen los ciudadanos de sus Concejos Municipales.



“La evaluación de la gestión de los Concejos Municipales descendió, algunos de ellos por debajo del 20 por ciento. Esto nos deja ver que estos tienen mucho que hacer para dar a conocer su trabajo a la ciudadanía y así poder ser bien evaluados”, dijo León.



Y es que según la encuesta, de los consultados en Bucaramanga solo un 15 por ciento de ellos tiene una imagen favorable de esa corporación.



Entre tanto, la percepción de inseguridad ha crecido en el área metropolitana frente a los resultados de encuentras anteriores.



La consulta arrojó que solo el 43 por ciento de los ciudadanos se siente seguro en el área metropolitana, lo que representó una disminución de siete puntos porcentuales frente al 2016, cuando esta cifra se ubicó en el 50 por ciento.



Temas como la movilidad no dejan de ser un dolor de cabeza. Los resultados en este aspecto de cara a los objetivos de desarrollo sostenible develan que en Bucaramanga y los municipios del área, como Floridablanca el uso del transporte privado sigue siendo predominante.



“Vemos que en movilidad la gente, desafortunadamente, no escoge el transporte masivo (…) esta es una oportunidad para evaluar qué estamos haciendo o dejando de hacer para que tratemos de usar los transportes masivos, porque el tema del medioambiente no es de unos o de otros sino de todos”, señaló Gladys Rocío Ramírez, docente e investigadora de la Universidad Pontificia Bolivariana.



El clima económico, según la percepción de los encuestados, no es alentador. El 26 por ciento a quienes se les consultó por este indicador, considera que este empeoró con relación al 2016.



“Observamos que hay un incremento en las personas que consideran que su situación económica en el último año ha empeorado, lo que es preocupante porque si las personas lo está sintiendo y lo manifiestan así es porque algo está pasando”, manifestó Alexandra cortés, coordinadora de la Maestría en Desarrollo de la Universidad Industrial de Santander.



Por su parte los servicios educativos y de salud están siendo mejor calificados por los ciudadanos.



Durante la presentación de los resultados, los alcaldes de los municipios objeto del estudio brillaron por su ausencia.



