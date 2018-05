Concejo de Manizales condiciona aprobación a estampilla

Tras la decisión del Concejo de Manizales de votar negativo el proyecto que renovaría el cobro de la Estampilla Pro Universidad (que entregaría a estas instituciones 300.000 millones de pesos en los siguientes 20 años), el concejal ponente Víctor Hugo Cortés aseguró que están dispuestos a revaluar el proyecto siempre y cuando existan modificaciones que favorezcan los intereses del municipio.

Los cambios que solicitó la comisión de presupuesto del cabildo, encargada del proyecto, incluyen que la Asamblea les permita exonerar de los pagos a los pequeños contratistas, la Lotería de Manizales y los miembros de la red púbica. También que las universidades demuestren las inversiones en infraestructura, investigación, desarrollo académico y acciones de impacto directo sobre la comunidad.



La estampilla es un pago que deben realizar todos los contristas del Estado. El cobro del tributo se venció en diciembre de 2017, por lo que el proyecto buscaba renovarla hasta el 2038. Las especificaciones de la norma anterior permitían exonerar de los pagos a algunas empresas, pero la actual no, a menos que se llegue a un acuerdo entre la Asamblea y los beneficiarios.



“Pedimos a las universidades que gestionaran con la Asamblea las excepciones, pero no se trabajó ninguna modificación. No presentaron claramente el uso de los recursos, ni cómo benefician a la ciudad con sus programas o actividades. Mientras sea así seguiremos votando negativo”, comentó el concejal.



Frente al tema, el presidente de la Asamblea de Caldas, Silvio Arboleda, refirió que, por ley, el Concejo tiene autonomía para ejercer sobre la obligatoriedad o supresión del tributo y sus extensiones, razón por la que el estamento no intervendrá en el proceso.



Entre tanto el rector de la Universidad de Caldas, Alejandro Ceballos y el vicerrector de la Universidad Nacional,sede Manizales, Camilo Younes, manifestaron que trabajarán para entregar al Concejo los soportes necesarios para demostrar no solo sus inversiones, sino las acciones en favor de la comunidad local.



“Vamos a trabajar en un proyecto profundo que integre a más personas, que nos permita hacer visibles las actividades de alto impacto que ambas universidades hacen por la ciudad", afirmó Younes.