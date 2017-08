Concejales de La Tebaida piden seguridad tras amenazas

El temor ronda nuevamente al Concejo Municipal de La Tebaida, Quindío. Ahora otro concejal está recibiendo amenazas contra su vida.



Aunque por seguridad, los concejales no revelaron el nombre del cabildante amenazado, aseguran que las intimidaciones se han dado a través de llamadas y mensajes.



El concejal por el partido Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), Leandro Serna López, advirtió que se siente inseguro ejerciendo su labor como cabildante en el municipio. "Estamos muy expuestos porque no contamos con protección".



Aunque Serna no dio mayores detalles sobre las amenazas a su compañero, dijo que, al parecer no tendrían nada que ver con el tema político sino "algo con la comunidad donde vive, porque estas (las amenazas) venían desde antes".



Cabe recordar que hace casi un mes, el concejal por el partido Alianza Social Independiente (ASI), Salvador Quintero Taborda, fue baleado cuando se desempeñaba como mototaxista en esta localidad. Al parecer, su pasajero lo atacó con un arma de fuego propinándole dos impactos, uno en la cabeza y el otro en el pómulo izquierdo. Tanto la motocicleta como los celulares y las demás pertenencias del concejal quedaron en el lugar de los hechos.



Tras el atentado, la familia de Quintero aseguró que varias semanas atrás le seguían los pasos al concejal. Unos 15 días antes habían intentado atacarlo en otro sector y bajo la misma modalidad.



Serna contó que luego de casi cuatro semanas, el concejal continúa en recuperación en una clínica de Armenia. "Esta semana lo visité y me reconoció, ya tiene movimiento en su lado derecho (del cuerpo) pero aún no en el lado izquierdo".



Y agregó que, casi 20 días después del atentado "por fin la Unidad de Protección le dio un esquema de protección, que está con él en la clínica".



El concejal dijo que no ha recibido amenazas directas pero su vida ha cambiado luego del atentando a Quintero, con quien conformó una oposición contra la actual administración municipal. A ellos se suma el concejal del Partido de 'La U', Jhon Fernando López. "En estos momentos, de los tres soy el más vulnerable pues vivo en un sector más apartado y popular. He visto muchos movimientos extraños en el barrio".



Y agregó que para las autoridades locales y departamentales "es como si no hubiera pasado nada, después de algo tan grave como un atentado de muerte contra un concejal".



ARMENIA