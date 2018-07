Concejales de Armenia piden que se suspenda cobro de la valorización

Aunque el debate sobre las obras de valorización que se realizó ayer en el Concejo de Armenia fue calificado por algunos como un “recalentado” como lo definió el exconcejal Néstor Fabián Herrera, para cabildantes como el ponente de esta sesión, Julián Andrés Acosta, el objetivo de esta jornada era pedirle a la Alcaldía de Armenia que suspenda el cobro de esta contribución tras todos las irregularidades presentadas.

“Hubo un primer golpe cuando se conoció que los dineros pararon en bolsillos de particulares, luego el golpe de la captura del alcalde, y ahora el futuro es sombrío. Es muy injusto lo que está pasando con la ciudadanía que está muy dolida, por eso sería bueno frenar el cobro, sin ser irresponsables pero sí justos con la ciudadanía, mirar de qué manera se podría hacer”, señaló Acosta, concejal por el movimiento Mira.



El concejal del partido Cambio Radical, Hugo Aristizábal, señaló que el propósito es darles soluciones a los armenios, como buscar recursos propios para financiar las obras que faltan. “Lo primero que tenemos que hacer es un estudio financiero para mirar hasta qué punto podemos pagar con recursos propios. Lo otro es fortalecer el cobro de predial y darles un oxígeno a los ciudadanos con la valorización”.



Sin embargo el alcalde (e) de Armenia, Álvaro Arias Young, por el contrario les pidió a los armenios que se acerquen a pagar esta contribución. “Entiendo el desánimo que tienen los ciudadanos de hacer los pagos de manera puntual pero quiero invitarlos a reflexionar sobre esta nueva dirigencia que tiene la ciudad, mi trayectoria es un libro abierto y estoy asumiendo la responsabilidad de que todos los recursos van a ser aplicados con mucho juicio en las obras”.



El también representante de la veeduría ‘En defensa de la gente’, Néstor Fabián Herrera, advirtió que desde hace cuatro años cuando era concejal denunció que este proceso de la valorización terminaría mal. “Yo no he pagado y no pienso pagar la valorización, porque la misma administración no tiene la herramienta jurídica para hacer el cobro coactivo a la ciudadanía, lo que está ejerciendo es una intimidación y amenaza cuando no tiene lo soportes jurídicos para hacerlo”.



Cabe recordar que en 2014, la alcaldesa de la época, Luz Piedad Valencia (capturada por el presunto desvío de estos recursos) presentó un proyecto de acuerdo al Concejo para revivir el cobro de la valorización. Según la investigación de la Fiscalía, para esa fecha su esposo Francisco Valencia, ya había seleccionado al contratista al que le entregaría las 10 obras que serían financiadas con dicha contribución que finalmente fue aprobada por la mayoría de concejales. Además de que le entregaría los contratos de interventoría y consultoría de diseño.



Estas obras fueron licitadas en 2015 y aunque se entregaron en dos contratos diferentes, ambos quedaron en manos de los mismos contratistas, quienes conformaron el único oferente que se presentó en las dos licitaciones. De estas 10 obras contratadas solo se han entregado tres, otras tres fueron suspendidas por el exalcalde Carlos Mario Álvarez, detenido por su presunta vinculación en el ‘carrusel’ de estos contratos, otra avanza en un 45 por ciento y las otras tres se iban a iniciar este año.