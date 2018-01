'El alcalde nos está haciendo conejo con el lote San Mateo'

A finales del 2017, los promotores de un gran parque en el lote que hoy ocupa el batallón San Mateo, en Pereira, recibieron una noticia que les cayó como un baldado de agua fría: la Secretaría de Planeación Municipal suspendió la ejecución presupuestal del proceso mediante el cual se elaboran los lineamientos generales de la Actuación Urbana Integral (AUI) San Mateo.



El argumento de la Secretaría, y de la Alcaldía, es que mientras no se sepa que sucederá con la consulta popular, aprobada por la Registraduría y que busca preguntarle a los pereiranos si quieren un parque en la totalidad de las 96 hectáreas del lote y que este sea declarado de utilidad pública, es mejor suspender los procesos contractuales adicionales a los ya contratados para la AUI.



Con la formulación de la AUI se pretende planificar el territorio, definir de qué tamaño quedará el parque y otros asuntos.



La concejala de Pereira por el partido Alianza Verde, Carolina Giraldo, es una de las abanderadas de la creación de un parque en el 75 por ciento del lote, aunque no es una de las promotoras de la consulta popular.



En entrevista con EL TIEMPO, Giraldo criticó duramente la actitud del alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, con respecto al tema y aseguró que “tomaron la decisión de dejar morir el proceso poco a poco”.



Gallo le dijo a este medio que el batallón San Mateo no es uno de sus proyectos emblemáticos, pero que sigue comprometido con el 50 por ciento del lote, mínimo, para parque.



¿Cómo recibió la noticia de la suspensión de la ejecución presupuestal de la AUI del San Mateo?



Es una sorpresa de fin de año, dada el 28 de diciembre (pasado), parecía una inocentada. Es desafortunado y lastimosamente, refleja que no ha habido la suficiente voluntad política por parte de la Alcaldía para este tema.



¿Qué opinión tiene del argumento de la Alcaldía?



Yo he hecho este análisis: de la consulta popular se sabía que venía avanzando desde mayo del año pasado y sin embargo, ellos (la Alcaldía) hicieron contrataciones en los meses de octubre y noviembre del mismo año para la AUI San Mateo. De hecho, para octubre ya se había inscrito la consulta popular. Así que no puede ser cierto que están suspendiendo por la consulta, porque no habrían hecho toda la contratación.



¿Qué resultado han tenido esas contrataciones?



Hay un presupuesto con el que el Alcalde se comprometió para avanzar en la formulación de la AUI: 200 millones de pesos el 2017, 600 millones para este año. De esos 200 millones del 2017, según respuesta a derecho de petición, solo se gastaron 50 millones. Primera pregunta: ¿Qué pasó con los otros 150 millones? Segunda pregunta: esos siete contratos que hicieron el año pasado, con los 50 millones, se terminaron en diciembre. ¿Cuáles son los resultados de esa contratación? Creo que la Alcaldía avanzó muy lentamente el año pasado y simplemente tomaron la decisión de dejar morir el proceso poco a poco.



¿Entonces el argumento de la consulta popular es una excusa?



Tiene la Alcaldía que dar las explicaciones correctas sin cortinas de humo, que nos digan la verdad. Ellos tienen la obligación de decirnos que está pasando realmente en este caso.



¿Qué efectos prácticos tiene esa decisión de la Alcaldía?



Se para el proceso por parte de la Alcaldía. Ahora bien, esto se puede seguir de otras maneras. Nos pueden ayudar mucho las universidades, los gremios con unos estudios que se pueden hacer desde el punto de vista ciudadano o privado. Tendrá que pasar por el POT, por hacer la AUI y eso necesita, sin duda, voluntad política de la Alcaldía. Me parece que el Alcalde le está haciendo conejo a este tema.



¿Cómo le fue al proyecto del parque San Mateo durante el año pasado?



Es un año que presentó dificultades. Al comienzo de este vimos al Alcalde diciendo todo el tiempo en ruedas de prensa, e incluso en el Concejo, que su objetivo es dejar la formulación de la AUI para que quedara mínimo 50 por ciento, ojalá 60, 70 por ciento, pero si hubiera habido una intención real lo que esperábamos que pasara era tener un equipo altamente competitivo y empezar a hacer la gestión con el Gobierno Nacional para saber cuáles son los proyectos de índole nacional que nos interesan que estén en el parque. Ese equipo solo se conformó a finales del año, de forma apresurada y sin una participación ciudadana amplia, más allá del ejercicio de la Mesa ciudadana San Mateo nos une.