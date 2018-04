Concejal de Vélez denunció que alimentos del PAE llegaron incompletos

Luego de que se diera inicio al Programa de Alimentación Escolar (PAE), el pasado 2 de abril en 82 municipios de Santander, Segundo Díaz Badillo, concejal del municipio de Vélez, denunció que esta semana varios colegios de esa localidad no recibieron completas las raciones del alimento que brinda la Gobernación del departamento.

De acuerdo con Díaz, en un encuentro que se realizó este jueves con Leonardo Javier Pico, alcalde de Vélez, se decidió que se enviaría un oficio a la Gobernación de Santander exponiendo la situación, pues para esta semana se inauguró un restaurante escolar que brindaría el servicio a la mayoría de los estudiantes del casco urbano y sucedió que las porciones no llegaron completas para entregarlas a cada uno de los niños.

“Este jueves, se ofició un documento por parte de Alcaldía Municipal a la Secretaría de Educación, planteando el inconformismo de la situación y exponiendo las situaciones de cómo se está estableciendo la distribución de la alimentación”, expresó el Alcalde.

Asimismo, Carmen Lina Parada, rectora de la institución educativa Los Guayabos, dijo que, a diferencia del año pasado, el servicio de alimentación no alcanzó para los 190 estudiantes de ese plantel, los cuales están divididos en 11 escuelas, ubicadas en diferentes veredas y corregimientos de ese municipio.



“Yo tengo 11 escuelas a cargo y para el año pasado a siete se les daba refrigerio y a las otras cuatro almuerzo, pero este año ya no nos dieron almuerzo, nos dieron fue refrigerio, a algunas almuerzo y a otras no les dieron nada”, indicó Parada.



Sin embargo, en un comunicado publicado por la Gobernación de Santander, Doris Elisa Gordillo Garcés, secretaria de Educación, indicó que se tiene “programada la alimentación para 135 mil niños, esto dependiendo de la priorización que cada rector le haga al sistema para saber cuáles son los niños que más necesitan”.



