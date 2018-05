Concejal de Cartagena pide vigilar con lupa recursos de peajes

El concejal del partido de La U. César Pion pidió ayer, en el cierre de sesiones del cabildo Distrital, vigilar con lupa los millonarios recursos que generaron los peajes del corredor de carga en los últimos dos años.

“El Distrito tiene que proteger esos recursos y recomendamos que mientras se decide cuál de las instancias (Contraloría o Fiscalía) tiene la razón se deben proteger en una fiducia porque es una suma importante que se podría invertir en temas como educación o vías para Cartagena”, señaló Pion.



Se trata del polémico y jugoso contrato del corredor de Carga de Cartagena que, según la Contraloría Distrital y la Fiscalía General de la Nación, alcanzó ya la tasa interna de retorno a finales del 2016.



De ser así, ya habría culminado el contrato con la Concesión Vial (consorcio privado que opera los peajes desde mediados de la década de los 90) y esos recursos serían para el Distrito.



Los dineros



La Contraloría General de la Nación ha dicho que la tasa interna de retorno exigida se cumple a comienzos del año 2021.



El alcalde saliente de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, aseguró que se trata de recursos por 6 mil millones de pesos y llamó a su sucesor, Antonio Quinto Guerra, que hoy se posesiona, a crear una mesa con los tres entes de control y vigilancia: Fiscalía y contralorías General de la República y Distrital, y definir cuanto antes el destino de los millonarios recursos.



Para René Osorio, presidente de la concesión vial de Cartagena, se trata de desinformación y el único dueño de los recursos es la concesión vial.



“La única persona jurídica que puede disponer de esos recursos es la Concesión Vial. No existe ningún fallo ni de la Contraloría ni de ninguna autoridad que permita congelar esos recursos. Son dineros del concesionario y tienen como destino construir la transversal 54 y el corredor de acceso, así como otras inversiones”, señaló Osorio, para quien el millonario convenio finaliza el año 2021.



El presidente de la concesión no reveló a cuánto ascienden los recursos que pide enviar a una fiducia el concejal cartagenero.



“Instauramos una demanda penal contra un grupo de auditores de la Contraloría Distrital que buscaron chantajearnos y también denunciamos al alcalde Duque y parte de su gabinete. De parte de la Fiscalía un funcionario del CTI de forma irresponsable afirmó que había un error en una tabla de Exel detal manera que, según él, el contrato ya habría terminado... todo ha sido desinformación y un manejo irresponsable”, agregó Osorio.



Piden clausurar peajes



“El alcalde que se posesiona mañana (hoy) debe cuanto antes clausurar esos peajes crear una fiducia e intervenir esos recursos y con base a lo que dice la contraloría Distrital y la Fiscalía exigir que los 250 mil millones de más que le cobraron al Distrito regresen a las arcas públicas para hacer obras a los estratos uno y dos”, dice Nausícrates Pérez, asesor jurídico del grupo de ciudadanos promotor del desmonte de los peajes.



El centro de Investigaciones del Trabajo, Cede trabajo, ha dicho en repetidas oportunidades que el consorcio privado ya alcanzó la tasa interna de retorno y que este contrato, que suscribió el Distrito de Cartagena con el grupo privado para la administración de los peajes y el mantenimiento del corredor de carga ha sido injusto con la ciudad pues ha recibido más de 20 otrosí y se queda con millonarios recursos que ya deberían estarse invirtiendo en las necesidades más apremiantes de la ciudad.



Pero la Vivian Eljaiek, presidenta de la Andi, regional Bolívar, va más a allá y asegura que en el escritorio de Planeación Distrital ya está el proyecto para una APP que propone la construcción de un corredor industrial que no es otra cosa que ampliar una vez más la concesión vial.



"Son unos circuitos que hay que desarrollar en toda la vía y la idea es ampliarla, porque perdió su capacidad, esta app fue presentada hace dos años y retirada y de nuevo fue presentada. Hoy la tienen Planeación y está en etapa de pre factibilidad: sería un nuevo contrato, y una nueva cláusula que incluye no solo está ampliación, la Quinta Avenida de Manga y la entrada al muelle compas y la vía a Puerta de Hierro", dijo la directiva a la radio local.



De ser así, el futuro de concesión sería una ampliación más de por lo menos 20 años, contrario a lo que clama la ciudad.



Atrás del jugoso contrato están las poderosas familias García, de Cartagena; Rey, de Barranquilla, y poderosos políticos de la región.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas