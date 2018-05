Con video, la Fiscalía prueba que Alcalde firmó cuatro pagarés

Un video de las cámaras de seguridad del apartamento de Francisco Javier Valencia Salazar, esposo de la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia, es la nueva prueba que enreda al mandatario de la capital quindiana, Carlos Mario Álvarez, detenido desde el pasado domingo por presuntamente hacer parte del ‘carrusel’ de contratos de las obras de valorización en Armenia.

La fiscal Adriana Estrada presentó esta grabación durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Allí se evidencia una reunión a la que asistieron cinco personas, y que según lo confesado por Valencia Salazar a la Fiscalía, se llevó a cabo el 19 de agosto de 2015.



En esa ocasión es donde, al parecer Álvarez, cuando aún era candidato a la Alcaldía por el partido Liberal, firma los cuatro pagarés que reveló el ente acusador el pasado lunes. Cada pagaré tiene la firma y huella del mandatario y cada uno es por 1.000 millones de pesos. Uno aparece firmado por Valencia Salazar, otro por Gabriel Jiménez Mendoza, otro por Olga Cecilia Sánchez y otro por José German Valencia, contratista de la Alcaldía de Armenia y quien fue asesinado a finales de febrero pasado en Pereira.



Según la declaración de Valencia, éste último le entregó el pagaré para que consiguiera una firma de abogados que cobrara esta suma pero “el alcalde pidió 15 días para dar una respuesta que nunca llegó y 20 días después (José Germán) apareció asesinado y los demás (Jiménez y Sánchez) se asustaron y no pidieron el cobro de los pagarés que tenían”.



Además de esta prueba entregada por el esposo de la exalcaldesa de Armenia, la fiscal también dio a conocer que en el interrogatorio de Valencia, éste aseguró que además de aportar (junto al contratista de Medellín, Fernando Diez Cardona) 6.000 millones de pesos a la campaña de Álvarez- que no fueron reportados al Consejo Nacional Electoral- y que provenían de los contratos de las obras de valorización en Armenia, también entregó 70 millones de pesos a la campaña del actual diputado por el partido Liberal, Jorge Hernán Gutiérrez, 15 millones de pesos al diputado (Liberal) Julián Estrada, quien falleció en un accidente en 2016 y otros 15 millones de pesos “a Vargas, el candidato de Antenor Ortiz (gerente de la empresa Amable)”.



Cabe recordar que a Álvarez se le imputaron los delitos de peculado por apropiación, lavado de activos, concierto para delinquir y celebración indebida de contratos. El ente acusador solicitó que el mandatario, que permanece recluido en los calabozos del Palacio de Justicia, sea enviado a prisión pues puede obstruir la justicia. Según la fiscal Estrada, una fuente le afirmó que Álvarez solicitó asilo político en Canadá por las amenazas que habría recibido de la exalcaldesa Valencia.



Sin embargo, el nuevo abogado de la defensa, el penalista Iván Cancino pidió que suspendieran la audiencia mientras su equipo consigue las pruebas en la Embajada de este país, para demostrar que Álvarez no pensaba salir de Colombia cuando fue detenido en el peaje entre Armenia y Pereira, versión que ha circulado en redes sociales. El juez Fredy Alberto Mondragón- quien casualmente posesionó hace poco más de dos años a Álvarez en el cargo de alcalde, reanudará la audiencia el próximo lunes a las 8 a.m.



De otro lado, la directora del Departamento Jurídico de la Alcaldía, Sandra Herrera, se posesionó ante un notario como la alcaldesa encargada mientras el mandatario, quien pidió su periodo de vacaciones, se defiende ante la justicia. “Una vez quede definida, corresponde al Gobernador del Quindío, suspender del cargo a alcalde titular, y designar al alcalde que seguirá rigiendo por el resto del tiempo hasta que se solucione la situación jurídica del alcalde titular”, explicó la funcionaria.