Con concejal prófuga, hoy imputan cargos a funcionarios de Cartagena

Este lunes un juez de control de garantías imputará cargos al alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque Vásquez; a su primo, José Julián Vásquez Buelvas; a la contralora distrital, Nubia Fontalvo, y al concejal conservador Jorge Useche, quienes son señalados de liderar una red de tráfico de influencias y corrupción en la ciudad.

La concejal Angélica María Hodeg, quien hacía parte de esta red, es prófuga de la justicia.



Los indiciados son procesados por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias de servidor público, cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo sucesivo y tráfico de influencias de particulares y usurpación de funciones públicas.



Durante el pasado fin de semana se llevaron a cabo en Cartagena las audiencias de imputación de cargos en las cuales la Fiscalía presentó parte de las 400 horas de grabaciones a interceptaciones telefónicas donde se escucha a Vásquez Buelvas, la Contralora Fontalvo y el Concejal Useche en plena repartición de puestos de trabajo, y burocracias políticas



“Todos los cargos eran controlados por esta gente”, dice

Nubia Fontalvo, quien según la Fiscalía haciendo referencia a José Julián Vásquez, primo del alcalde Duque.



La Fiscalía reveló que la oficina de control urbano la manejaba José Julián Vásquez quien designaba a dedo a funcionarios no capacitados lo que dio origen a la tragedia del edificio Portal de Blas de Lezo I que dejó 21 muertos y 23 heridos.



Vásquez Buelvas (J.J), pese a estar inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos por 10 años, era quien manejaba esta red de tráfico de influencias y corrupción, con el beneplácito y silencio del alcalde titular.





No obstante, a Vásquez Buelvas la mayoría de los concejales de la ciudad lo llamaban para darle explicación de cómo operaba la contratación en oficinas claves para la ciudad como Control Urbano, adscrita a Planeación Distrital.



“La Contraloría, responsable de vigilar al Distrito, terminó en manos de la alcaldía”, señaló la Fiscal.



En algunos de los audios se revela como Vásquez Buelvas, quien no es funcionario titular de la alcaldía por estar inhabilitado, elegía incluso, por ejemplo el plato que se iba a servir en una cena protocolaria con funcionarios del Gobierno Central. John Montaño

