Con música folclórica despiden al cantautor Rodrigo Silva, en Ibagué

Al son de las mejores canciones de Silva y Villalba, la Gobernación del Tolima ofreció un homenaje póstumo a Rodrigo Silva, integrante del dueto y quien falleció el lunes pasado a causa de un paro respiratorio, tras padecer cáncer de garganta. La serenata se realizó en la sala Alberto Castilla, del Conservatorio del Tolima, en Ibagué.

"Cuando yo me muera que suenen mil guitarras, que canten las cigarras y que no haya lamentos". Estas fueron palabras que en vida pronunció el cantautor Rodrigo Silva y que este martes se cumplieron. La Coral Ciudad Musical hizo sonar en frente de su féretro canciones como ‘Viejo Tolima’, ‘Ya se murió mi viejo’, ‘Me llevarás en ti’, ‘El Barcino’ y ‘Pescador, Lucero y Río’, entre otras.



El gobernador del Tolima, Oscar Barreto Quiroga, manifestó que compartió pocas veces con el artista, pero que la última vez que lo hizo le dejó una lección de alegría, de bondad y amabilidad.



"Pese a que estaba enfermo nunca dejó la alegría y el humor. Me hizo reír mucho", señaló el mandatario, quien agregó que también el cantautor le comentó que la canción ‘El Barcino’, cuya letra refleja la épica de la violencia, le trajo varios problemas.



En una silla de ruedas, Álvaro Villalba, su compañero inseparable en el dueto, escuchó las canciones. "Lo recuerdo con mucho cariño", afirmó.



Las exequias de Rodrigo Silva se llevarán a cabo este miércoles, a las 10:30 de la mañana. en la Catedral de Ibagué.



La noche de este martes, la Alcaldía de Ibagué y la Cámara de Comercio brindarán un nuevo homenaje musical.



IBAGUÉ