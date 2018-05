Comunidades buscan que se cambie trazado de nueva vía a Cúcuta 

A la suspensión del proyecto de la vía entre Floridablanca y Cúcuta, por falta de permisos ambientales, se sumó en las últimos meses una acción popular que cursa en el Tribunal Administrativo de Santander con la que la comunidad aledaña a la zona de la obra busca que se cambie el trazado actual de la calzada por otro que saldría desde Piedecuesta.

Los demandantes alegan que la conectante, que saldría unos 500 metros adelante de la Universidad Pontificia Bolivariana en sentido Piedecuesta-Floridablanca, es inviable porque en vez de acortar distancias de viaje las alarga.

Los opositores agregan que la vía entre Piedecuesta y Floridablanca recibiría más de 2.500 vehículos de carga pesada a diario generando conflicto con el tráfico normal y aumentando la accidentalidad.



También, según los disconformes, contrastaría con el Plan Vial Metropolitano que busca sacar el tráfico pesado de los municipios del área, no se conectaría con el Anillo Vial externo que se pretende construir entre Girón y Piedecuesta, y causaría un daño ambiental en la reserva Cerro La Judía.



Actualmente la obra está suspendida porque el concesionario requiere que el Ministerio de Ambiente levante la veda sobre el Cerro La Judía, y la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) sustraiga el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) en este mismo Cerro.



Sin embargo, el director de la CDMB, Martín Camilo Carvajal, confirmó que ya se sustrajo el DRMI y se le dio vía libre al concesionario. Pero está pendiente la del Ministerio.



Alejandro Alvarado Bedoya, abogado demandante y quien representa a las comunidades de los conjuntos residenciales y algunas empresas asentadas en el valle de Menzulí, precisó que la acción popular se interpuso en noviembre del 2017 contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el concesionario de la vía Autovía Bucaramanga-Pamplona, los cuatro municipios del área metropolitana, la CDMB y el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB).



“El Gobierno Nacional contrató la conectante más corta porque era más económico y descartó dos opciones entre las que estaba la de Sevilla (adelante de la bomba El Molino en Piedecuesta) que conectaría con el Anillo Vial Externo”, dijo el abogado.



El trazado nuevo llegaría al kilómetro 9 de la vía a Cúcuta, mientras que el propuesto desde Sevilla lo haría con el 40.



“El problema que se tiene por el invierno en la vía a Cúcuta no se acabaría con la nueva calzada, porque los derrumbes están desde el kilómetro 18”, explicó Alvarado Bedoya.



Y agregó que la concesión de 133 kilómetros de la vía hasta la Pamplona tendría 3 peajes (dos nuevos), uno antes del que hay en el ‘Picacho’ y otro después.



Esto significa que el valor del alimento que llega de la zona del páramo y Norte de Santander se incrementaría afectando la economía campesina.



Para el abogado, el Gobierno trazó la línea de la carretera sin tener en cuenta los planteamientos de desarrollo de la región, como la construcción del Anillo Vial Externo entre Girón y Piedecuesta que empataría con la vía a Cúcuta si se construye desde Sevilla.



En ese Anillo Vial se van a invertir más de $300.000 millones y su proceso de construcción ya lo adelanta el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesán) en convenio con las alcaldías de los dos municipios.



Para el director de la Comisión de Vías de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, Luis David Arévalo, la vía entre Piedecuesta y Bucaramanga recibe unos 38.000 vehículos diarios y ya no tiene capacidad para recibir más.



A esta condición se suma que la vía actual tiene un mal diseño, “es una vía a la que llamo VRP (vía rápida peligrosa) (...) Lo que se debe hacer es el Anillo Vial para sacar el tráfico pesado”, dijo Arévalo.



En el proceso de la acción popular están vinculadas más de 300 personas y se espera que en julio de este año se dé la primera audiencia. Quienes quieran vincularse pueden visitar la página noalaconectante.org, donde encontrarán información y pueden contar su experiencia de cómo los afectaría el proyecto.



La petición de la comunidad es que se cambie el trazado de la conectante y se paren los trabajos para que el Estado no pierda dinero.



Este medio se comunicó con el concesionario pero no entregaron declaraciones. Funcionarios de la ANI tampoco se pronunciaron al respecto.



Luis A. Cárdenas

BUCARAMANGA