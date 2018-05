Se toman planta de tratamiento en Santa Marta por falta de agua

Cansados de padecer por falta de agua desde hace varias semanas, moradores del barrio Mamatoco y sectores aledaños se tomaron la planta de tratamiento de Veolia, exigiendo soluciones a la empresa prestadora de servicio en Santa Marta.

Los protestantes aseguran que no se explican cómo a pesar de que no llega el preciado líquido a sus viviendas, se sigue cobrando la factura a un precio desconsiderado.



"Normalmente, cuando hay agua pago 60 mil pesos y esta última factura a pesar que tengo más de 10 días sin recibir el servicio igual me facturaron 58 mil pesos: eso es inexplicable", señaló Camilo Velásquez.



La comunidad denuncia, así mismo, que llaman a la empresa a solicitar el servicio de carrotanques, pero nunca aparecen.



"Ya no sabemos qué hacer: el agua la cobran muy costosa y no la recibimos. Toca comprarla en la calle y así ningún bolsillo aguanta", dijo Cristina Herrera.



Desde Veolia se anunció que se intensificarán las acciones en los barrios con carrotanques para atender las necesidades en materia de agua potable que presentan los habitantes de la capital del Magdalena.

Santa Marta.