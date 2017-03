Once personas cambiaron de nombre y de sexo en el Meta

Laiza, propietaria de una peluquería y excandidata al Concejo de Guamal, hace parte de las once personas que en el último año se han cambiado el nombre y el sexo en el Meta, como lo revela la Superintendencia de Notariado y Registro.



Hace 38 años, cuando Laiza, –como es conocida en la comunidad LGTBI–, nació en Algeciras (Huila), sus padres la registraron como John Gilbert González y desde noviembre pasado en su cédula de ciudadanía se identifica con el nombre Sharyk Yohanna González.

Ella hace parte de las ocho personas que en el Meta cambiaron de hombres a mujeres y de las tres mujeres que ahora se identifican como hombres, en aplicación del decreto 1227 de 2015 del Minjusticia.



Sharyk Yohanna le contó a Llano Sie7edías que desde los 6 años, cuando la mamá la puso a estudiar, sintió un gustó por el profesor, pero tuvo que esperar hasta la adolescencia para empezar a mostrar lo que quería ser.



“A los 15 años empecé a dejarme crecer el cabello, a vestir de mujer y a aplicarme hormonas. Eso fue un golpe muy duro para mi mamá porque ella añoró tener un hombre y ella lloraba mucho. Mi hermano mayor, por parte papá, me odiaba hasta hace como seis años que me pidió disculpas”.



Esas dificultades y los rechazos la trajeron a Villavicencio donde estuvo diez años trabajando en una peluquería y en Olímpica Stéreo. Después se trasladó a Guamal, donde era la única trasgénerista, lo que provocaba que la gente se impactara al verla.



Hoy, tiene una peluquería y es líder de la comunidad LGTBI en ese municipio, realiza informes para la emisora comunitaria, hace dos años fue candidata al Concejo, pero no fue elegida, el año pasado terminó el bachillerato y dice que quiere estudiar comunicación social-periodismo.



El año pasado cuando se enteró de que podía cambiar el nombre en la cédula de ciudadanía no lo dudó, pese a que tuvo que viajar a Bogotá y a Algeciras para hacer los trámites y la escritura pública de cambio de nombre y de la serie del número de la cédula.



Pero tampoco ha sido fácil: “Ya tengo 38 años y mi vida era con ese número de la cédula, con los créditos bancarios, el negocio, en política, en estudio y me toca volver a empezar de cero porque el número de cédula no aparece en los registros. Inclusive, en el Hospital de Villavicencio me negaron una cita porque no aparece el nuevo número de mi cédula”.



‘Respeto por la orientación sexual’



El cambio del nombre y del sexo en la cédula es un avance en el respeto de la identidad de la persona y por su orientación sexual, aseguró Yovana Patiño Molina, de la Corporación Colombia somos todos y todas, con sede en Villavicencio.



Contó que una de las mayores dificultades que últimamente se les ha presentado es cuando quieren presentar una denuncia ante las autoridades, al momento de identificarse.



Agregó que el cambio se puede hacer después de cumplidos los 18 años de edad, pero que ahora hay niños que a los 9 y 10 años están manifestando su deseo de cambio.



Después del departamento del Meta, con once casos, en la región le sigue Casanare, con 10 hombres que cambiaron el nombre y el sexo opuestos y dos en Arauca. En los otros departamentos, según la Superintendencia de Notariado, no se han reportado cambios.



LLANO SIE7EDÍAS

@nelard1