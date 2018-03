Comunidad bloquea la Troncal de Occidente

Con palos, llantas y viejos pupitres, los habitantes de la vereda El Sena, del municipio de Maríalabaja, en el norte de Bolívar, bloquean a esta hora la Troncal de Occidente como protesta por la falta de profesores en el único colegio de la región, y el pésimo estado del Alma Mater.



Exhaustos, según ellos, por los incumplimientos del gobierno municipal y departamental que tiene en el olvido a la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, la comunidad de El Sena tomó hoy vías de hecho.



"Desde el primer día de año escolar para el 2018 no tenemos profesores lo que afecta la educación de 150 niños y niñas, hemos recurrido a todas las instancias tanto municipales como departamentales, pero a nadie le importa la educación de nuestros hijos", señaló José Tapia, vocero de la protesta.



El bloqueó inicio a las 3 de la mañana e impide el paso de vehículos por este corredor.



El trancón en la troncal de occidente, a la altura del municipio de Marialabaja, alcanza los 5 kilómetros.



En horas de la tarde llegó el personero municipal, quien evidenció las pésimas condiciones de la institución educativa Rafael Uribe Uribe.



“Hay paredes que se podrían desplomar en cualquier momento y el equipamiento para los salones está en muy mal estado... esta institución necesita con urgencia intervención por parte del estado”, señaló el funcionario.



El bloqueo lo lleva a cabo la comunidad en el punto conocido como La Curva, frente a la Institución Educativa lo que impide el tránsito entre María la baja (Bolívar) con San Onofre (Sucre).



"Estamos inconformes porque las autoridades no plantean soluciones: la infraestructura está muy mal, el comedor se cae a pedazos, el pozo de donde se extrae el agua se ha quebrado y están en peligro los estudiantes, hay cuatro baños y ninguno sirve... faltan docentes", agregó José Tapia.



La gente ya había protestado hace 15 días y el secretario de educación del municipio había prometido la llegada de profesores pero nunca cumplió.



“Al rector de esa institución educativa, Jacobo Rocha, ya se le había manifestado, en una reunión en la secretaría de educación departamental, que hay instituciones en las cuales se elevaron las matrículas y en otras bajaron, por ello tuvimos que hacer traslados. Estamos esperando la llegada en los próximos días de cinco docentes procedentes de Medellín que van para Marialabaja”, respondió Óscar Marín, secretario de educación departamental.



La ira de los habitantes de El Sena se exacerbó luego de que Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, presentara rendición de cuantas de su gobierno en el vecino poblado de Palenque e inaugura, el pasado martes, 2.5 Kilómetros de la carretera que va desde la troncal de Occidente hasta la entrada de San Basilio de Palenque, con una inversión de 5.000 millones.



Pero no se acordó del pésimo estado del colegio de El Sena, pese al llamado de la gente.







John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas