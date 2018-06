Así están las tendencias del voto en las regiones del país

Giro radical hacia Petro en Barranquilla



El candidato de la Colombia Humana venció en la costa Atlántica. Cambio Radical pierde terreno en su fortín.

La victoria de Gustavo Petro en Barranquilla con 188.171 votos (38,07 por ciento) marca una nueva ruta de cara a lo que se viene para Cambio Radical en el Atlántico.



Mientras que en marzo pasado, en ese departamento se registraron 1’000.000 de votos, que le sirvieron a Cambio Radical para elegir a 11 congresistas, para las presidenciales salieron a votar 872.446 personas, de las cuales la mayor parte votó por Petro, más de 300.000, y 171.000 lo hicieron por Vargas. De estos últimos sufragios, 79.000 fueron en Barranquilla.



Politólogos coinciden en que muchos caciques políticos prefirieron apostar por Iván Duque, lo cual le quitará terreno a este partido de cara a las elecciones locales.



“A Germán Vargas le sucedió lo mismo que a De la Calle, su partido lo dejó solo. En la Costa fue evidente que sus aliados no hicieron mayores esfuerzos por su campaña, es decir, no movilizaron sus estructuras, que era la fortaleza de Vargas”, explicó el profesor de la Universidad del Norte de Barranquilla Luis Trejo, quien sostiene que el electorado castigó su forma clientelista de hacer política y el partido no logró o no quiso endosarle la votación de sus congresistas a su candidato presidencial.

Las dos costas, con Petro

En el Caribe y el Pacífico, los partidos tradicionales fueron derrotados.



Napoleón García Anaya, coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE), habla de un descontento general por parte de la ciudadanía con los partidos tradicionales.



Gustavo Petro conquistó Atlántico, La Guajira, Córdoba y Sucre. Además, ganó en zonas del Pacífico como Chocó, Nariño y tuvo un amplio triunfo en Buenaventura.



“La victoria de Gustavo Petro en estas zonas del país es la clara muestra de un descontento ante el establecimiento. Son zonas alejadas del centralismo que hoy se sienten olvidadas por el Estado”, señala García Anaya.

No obstante, Tumaco, en Nariño, una zona afectada por la guerra entre disidencias de las Farc y otros grupos armados, votó a favor de Iván Duque, quien se llevó la victoria con 15.428 votos (32,91 por ciento).



El analista Eduardo Llanos considera que en el Valle, incluido Buenaventura, los grandes derrotados fueron las maquinarias políticas, los caciques, incluida la gobernadora.



“El año pasado se mostró un claro descontento por parte de las comunidades del Pacífico colombiano (paros cívicos), lo que les dio la oportunidad, esta vez, de vencer en las urnas a los partidos tradicionales”, dijo Llanos.

Duque, fuerte en frontera

En la frontera con Venezuela, el gran ganador fue Iván Duque.



El candidato Iván Duque obtuvo una holgada victoria en 23 departamentos. No obstante, su fortaleza en las zonas de frontera con Venezuela (ganó en Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Vichada, Guainía y Arauca) son la evidencia de que el discurso del castrochavismo influyó de forma certera en el electorado.



“Es indudable que la coyuntura social de frontera incidió. Capitalizar este fenómeno migratorio fue el éxito”, dijo Fabio Torres, politólogo.



En Cúcuta, sin gozar de mayor representación en el departamento, pues su colectividad únicamente ostenta el poder en dos alcaldías y en un par de escaños de concejos, Duque obtuvo un resultado arrasador: 377.152 votos, equivalentes al 61 por ciento del total. Por su parte, Gustavo Petro, con casi 80.000 votos en Norte de Santander, se perfila como una fuerza alternativa que puede crecer.



“Este fenómeno se puede considerar como una luz de esperanza que promovieron estos líderes con su lucha contra la corrupción. Es un buen síntoma de que la sociedad en la capital nortesantandereana y en la región del Catatumbo se despierta”, dice Francisco Cuadros, politólogo y excandidato a la Cámara de Representantes.

Capitales del Eje Cafetero no votaron por partidos tradicionales

Estas ciudades se inclinaron por otras alternativas.



El triunfo de Sergio Fajardo en Bogotá (1’240.000 votos frente a 1’098.000 de Gustavo Petro) fue uno de los hechos más relevantes de la jornada electoral. Sin embargo, la victoria del exalcalde de Medellín en las capitales del Eje Cafetero fueron otra sorpresa.



Fajardo ganó en Pereira (61.379 votos), Manizales (101.796) y Armenia (61.379), ciudades donde la hegemonía uribista ha marcado una tendencia.



De hecho, en todo el Eje Cafetero, el único municipio en el que ganó Gustavo Petro fue en Pueblo Rico, Risaralda, (1.731 votos); sin embargo, el voto por el profe en las ciudades principales de esta región representan un golpe de opinión ante la hegemonía del Centro Democrático. “El mito de que Pereira, Manizales y Armenia son uribistas se derrumbó”, dice el analista político Orlando Parra Gómez. Explicó que el voto por Fajardo fue “de opinión, racional, cualificado y superó lo emocional que marcó la votación por Iván Duque y Gustavo Petro”.



El experto agregó que en las ciudades la gente les está haciendo el quite a las maquinarias y votaron independientemente por la opción que representaba el centro realmente. Advirtió que las maquinarias estuvieron quietas en la campaña por la primera vuelta, pero se activarán de cara al 17 de junio.



