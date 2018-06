Con paseo al Parque del Café se inició el Reinado Nacional del Café

Con un recorrido por el Parque Nacional del Café ubicado en Montenegro, Quindío, comenzó la competencia entre 16 candidatas por la corona del XXXVI Reinado Nacional del Café.

Aunque aún faltan algunas candidatas que no han arribado al departamento por inconvenientes con sus conexiones aéreas en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, la mayoría estuvo en el primer acercamiento a los cafetales del Quindío.



La representante de Antioquia, Scarlet Sánchez, señaló que quiere representar a los caficultores quienes son los verdaderos promotores del progreso en el país, “ellos a diario luchan para sacar adelante sus cultivos y sus familias. Estoy impresionada con la cantidad de cosas que he aprendido en el Parque del Café”.



Por su parte la anfitriona, la señorita Quindío, María Valentina del Mar Rojas, contó que es un orgullo representar al departamento y considera que tiene todas las virtudes para que este año la corona se quede en casa después de 17 años. “Soy una mujer que piensa en los caficultores, me vengo preparando desde noviembre, espero dar lo mejor de mí en este certamen”.



Las candidatas tendrán varios desfiles de bienvenida y la declaración de huéspedes de honor este jueves en la Gobernación del Quindío, luego la entrega de las llaves de la ciudad en la casa de la cultura de Calarcá. En la noche será el banquete de solidaridad ‘Ven por tu café’ en el Club Quindío.



El sábado en la tarde será el carnaval del Paisaje Cultural Cafetero y las candidatas recorrerán en carrozas las calles de Calarcá. Luego, en la noche será el baile de fantasía y el domingo en la mañana el desfile en traje de baño.



El presidente de la Corporación Cívica Fiesta Nacional del Café, John Jairo Vélez, afirmó que en total participan 16 candidatas de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Cartagena, Cauca, César, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre y Valle del Cauca.



El certamen se extiende hasta el próximo domingo 1 de julio donde se elegirá a la nueva reina Nacional del Café en una velada que se llevará a cabo en el polideportivo El Cacique de Calarcá.



Pero, además del reinado, la Fiesta Nacional del Café tendrá otras actividades como el desfile del Yipao, la XLV Feria artesanal, microempresarial y manufacturera del occidente colombiano, desfile de arriería y la familia Castañeda, el Encuentro folclórico ‘Álvaro Hincapié Palacio’, entre otros.



“Tenemos grandes actividades para que disfruten las familias, estas fiestas no solo están enfocadas en los calarqueños sino también en los turistas porque en Calarcá tenemos las mejores fiestas del departamento”, dijo la alcaldesa Yenni Trujillo Álzate.

LAURA SEPÚLVEDA

ARMENIA