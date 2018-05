Nuevo impuesto a terrazas causa inconformidad en Manizales

Durante el Foro 'Mitos y Realidades del Proyecto de Acuerdo 111" convocado por la Alcaldía de Manizales para comerciantes con negocios en terrazas, zonas verdes, antejardines y demás espacios públicos, las partes llegaron a la conclusión de crear un mesa de diálogo para discutir las modificaciones. Los encuentros iniciaron ayer con la presencia de los secretarios de Hacienda, Gobierno, Planeación, y delegados de los comerciantes.

Las diferencias entre la administración local y los comerciantes se iniciaron en abril cuando ante el Consejo de Manizales se presentó el Proyecto de Acuerdo 111 que tiene como finalidad regular y garantizar el aprovechamiento económico de los espacios públicos de la capital, el cual sugería un cobro del 7,5 por ciento ($58.593) del salario mínimo mensual por metro cuadrado de espacio ocupado.



En sus intervenciones, el alcalde de Manizales, Octavio Cardona, recordó que este proyecto es exigido por la ley a través del Plan de Ordenamiento Territorial y que su finalidad es "blindar a los propietarios para que no se vean obligados a cerrar como consecuencia de una un fallo judicial a favor de una de las 84 acciones ciudadanas que se han radicado hasta hoy". Además, el mandatario dio excusas a los comerciantes por el "error" en las tarifas planteadas inicialmente.



“Reconozco que mi equipo se equivocó. Pensar en un cobro del 8 por ciento es descomunal y no podrían sostenerlo jamás los comerciantes. Haremos un análisis para que las tarifas partan de un estudio diferente", comentó Cardona.



Los empresarios sostuvieron la importancia de la concertación pues la inconformidad continúa no solo por las tarifas, sino porque la propuesta cobija bajo los mismos parámetros diferentes tipos de lugares, ya que espacios como antejardines, por ejemplo, "ya pagan el impuesto predial que les corresponde, lo que incurriría en un doble tributo", según lo manifestó la abogada Lina Hoyos.



La secretaria de Planeación, María del Pilar Pérez, comentó que establecimientos usados en los parques del Agua y de la Mujer asumen un costo compensatorio que se invierte en el cuidado de esos mismos espacios. Diferente a lo que se presenta con el local de Juan Valdez en el sector del Cable. “Ellos deben pagar una especie de arrendamiento pues están sobre un tanque de agua propiedad del municipio, no en el parque que sí es espacio público", sostuvo Pérez.



Carlos Sánchez, vocero los comerciantes, aseguró que la propuesta es trabajar por un acuerdo benéfico para la ciudad.



Los comerciantes harán este miércoles una marcha de protesta que se tiene prevista para las 10 a.m. desde el Parque Caldas hasta la plazoleta de la Alcaldía.​