Comerciantes afectados tras saqueos en Calarcá

Más de 60 millones de pesos en pérdidas es lo que ha registrado la Alcaldía de Calarcá (Quindío), tras los desmanes de la mañana y mediodía del martes en el centro de este municipio, luego de que decenas de personas intentaran saquear los Supermercados Cundianamarca S.A. (Supercundi) ubicados en Armenia y Calarcá. Las pérdidas por los daños ocasionados en la noche de este martes aún no se han cuantificado.

Según habitantes y comerciantes de la localidad, los manifestantes provenían de barrios vulnerables de Calarcá y tras encontrarse con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en la sede del Supercundi, se volcaron a los almacenes cercanos a la plaza del municipio.



En las fotografías y videos captados por los vecinos del sector, se evidencia que las personas ingresaron a los locales y hurtaron juguetes y objetos de varios establecimientos, y hasta averiaron los locales.



Según la alcaldesa de Calarcá, Yenni Trujillo, ya tienen identificados a varias de las personas que protagonizaron estos saqueos, “tenemos el material probatorio, y en horas de la mañana se capturaron cinco personas y en la noche a otros tres adultos además de que cuatro menores fueron aprendidos. Es muy triste ver los videos donde algunas personas salían con sus hijos a enseñarles a saquear almacenes y esto no lo vamos a permitir”.



Por esto, la mandataria decretó toque de queda para los menores de edad del municipio, pues lograron determinar que muchas de las personas que participaron en los saqueos eran menores. Además, la Comisaría de Familia del municipio amonestó a varios padres que deberán hacer un curso de buenas prácticas de crianza.

Hasta la recién remodelada Casa de la Cultura se vio averiada con los disturbios de este martes, tras intentar saquear el Supercundi del municipio. Foto: Laura Sepúlveda

Hasta las ventanas de la Personería Municipal y la recién remodelada Casa de la Cultura sufrieron las consecuencias de los disturbios presentados hasta la medianoche del martes. Además de almacenes de peluches, de variedades, de venta de licor y hasta un hotel.



“Quién reclama que tiene hambre dañando vidrios y robándose unos peluches, con las obras del túnel de La Línea nos pidieron 400 trabajadores e hicimos una rueda de negocios y llegaron solo 150 personas, empleo sí hay pero necesitamos que se pongan a trabajar dignamente”, dijo la alcaldesa.



El municipio sigue custodiado por soldados y policías, y los Supercundi por agentes del Esmad.



Andrés Parra, dueño de una confitería afectada por los saqueos, dijo que “pedimos más seguridad porque se afectaron varios locales comerciales que no tenían nada que ver con los Supercundi, estamos a la expectativa de qué va a pasar, para tanto vándalo no fue suficiente toda la seguridad”.



Pese a que se reforzó la seguridad, el miércoles el panorama para los comerciantes de Calarcá no era muy bueno. Después de una noche donde pocos durmieron tras la alteración en el orden público, la incertidumbre sobre si se había decretado el toque de queda o no, y el enfrentamiento de la Policía con decenas de personas que lograron desocupar por completo almacenes que no habían sido averiados en la mañana.



Este miércoles, los comerciantes con sus locales cerrados, hacían cuentas de las pérdidas y buscaban soluciones para reparar los daños.



Aleida Giraldo, comerciante de Calarcá, se encontró con el local de su hermana “desocupado, nos saquearon totalmente, y todavía no nos recuperamos del susto de ayer (martes). Mi hermana no viene porque no quiere ver cómo quedó su local”. Y su negocio también fue averiado durante los desmanes.



ARMENIA