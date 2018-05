En la frontera con Venezuela se violó el cierre hasta en canoas

Ni el cierre de los tres puentes internacionales de Norte de Santander, que comunican Colombia con Venezuela, ni tampoco las aguas engrandecidas del río Táchira fueron impedimento para que cientos de colombianos, residentes en el país vecino, acudieran ayer a las urnas del área metropolitana de Cúcuta para depositar su voto.

La mayoría de estos ciudadanos se embarcaron en lanchas y atravesaron a pie los pasos ilegales, más conocidos como trochas, que proliferan por los 2.200 kilómetros del eje fronterizo.



Según la Policía de Cúcuta, unas 960 personas fueron sorprendidas tratando de cruzar el eje divisorio.



Quienes lograron escabullirse de los controles de las autoridades colombianas se vieron obligados a ceder a las acciones extorsivas que ejercen los grupos ilegales para controlar el paso.



Ese fue el caso de Tulia Cepeda, una mujer de 63 años, quien debió pagar 20.000 pesos para cruzar por uno de estos caminos destapados.



Ella reside desde hace 20 años en el sector Aguas Calientes, en jurisdicción de la población venezolana de Ureña. En este barrio popular encontró refugio cuando la violencia guerrillera le desapareció un hermano.

“Me levanté a las 7:45 de la mañana, me tomé algo caliente y junto con 40 vecinos intentamos pasar la trocha. Pero cuando estábamos en eso, dos jóvenes nos sorprendieron y nos pidieron dinero para poder pasar. Tenía miedo, pero hice el deber para venir a votar”, relató esta ama de casa.



Cuando llegó a la otra orilla del río Táchira, Tulia aprovechó para persignarse en una iglesia cercana y luego arribó al puesto de votación del colegio Padre Luis Variara, ubicado a pocos metros del puente internacional Francisco de Paula Santander, en el

barrio de El Escobal de Cúcuta.



En esta región fronteriza, un total de 410 puestos de votación fueron instalados con más de 3.300 mesas para el sufragio de los ciudadanos.

‘Debemos apoyar un cambio’

“Hice este esfuerzo con el sueño de que en Colombia no pase lo mismo que Venezuela. Allá vivimos una situación muy difícil y siempre disfruto de unas votaciones libres”, explicó esta colombiana entre sollozos.



Las votaciones en Norte de Santander dieron como ganador a Iván Duque, quien triunfó en 36 de los 40 municipios, incluido Cúcuta. El candidato del Centro Democrático sacó 377.152 votos, que corresponden al 61 por ciento de la población.

En otro sector de la frontera con Venezuela también se registró el paso de ciudadanos por este entramado de rutas irregulares.



Flor María Chaparro, residente en un asentamiento suburbano de la localidad venezolana de San Antonio, cruzó una trocha para acudir al puesto de votación del megacolegio La Frontera, ubicado en el municipio de Villa del Rosario.



La institución educativa es considerada el punto electoral más grande de este municipio del área metropolitana de Cúcuta, con 20 mesas de votación y una afluencia aproximada de 7.400 electores.



“Vine porque debemos apoyar un cambio en mi país. Acá acostumbro a votar y nunca he dejado de hacerlo (…). Con lo único que soñamos es que el mal de Venezuela no se repita”, precisó esta colombiana.



Esta vendedora ambulante no enfrentó inconvenientes a la hora de internarse por esta trocha y desplazarse desde Mi Pequeña Barinas, el barrio donde ella vive en Venezuela, hasta el sector fronterizo de La Parada, que está a pocos metros del puente internacional Simón Bolívar.



“Delitos contra el sufragio no se han presentado. Se presentaron tres capturas de ciudadanos venezolanos en el corregimiento San Faustino –zona rural de Cúcuta–, en medio de los operativos desarrollados para el control de estos caminos irregulares, a quienes se les incautaron dos pistolas y municiones, un dinero producto de extorsiones y una motocicleta”, puntualizó el coronel Javier Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Fuertes controles en Arauca

Las autoridades colombianas efectuaron un estricto control durante el cierre de la frontera con Venezuela dispuesto para los comicios electorales.



La Armada Nacional instaló siete puestos de control a lo largo de 10 kilómetros del río Arauca, entre el sector de Barrancones y Monserrate, para controlar el paso de personas.



Entre las medidas tomadas en esa zona, diez embarcaciones de la fuerza pública patrullaron el afluente. Helicópteros de la Policía Nacional reforzaron la vigilancia en esa línea fronteriza.





GUSTAVO CASTILLO

Corresponsal de EL TIEMPO

Cúcuta

Con información de Arauca*