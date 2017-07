Los colombianos que brindan alimento a los venezolanos en Cúcuta

Estaban sentados en orden sobre el andén. Pacientemente, esperaron su turno para recibir la comida. Pasar la noche, así fuera en la incomodidad de la calle, era mejor con el estómago lleno. Aguardaron, con tranquilidad, 5, 10, 15 minutos. Al final, les tocó su momento y se alimentaron. “¡Gracias, Dios, por el buen corazón de estas personas!”, dijeron al terminar, mientras se iban.

Las palabras de agradecimiento eran de decenas de venezolanos, quienes llegaron a Cúcuta por la difícil situación que vive su país. Iban dirigidas a un grupo de voluntarios que cada noche, desde hace ya varias semanas, se acercan y les brindan comida, una pequeña muestra de hospitalidad.



“La labor que hacemos es sin fines de lucro. Lo que buscamos es recordar cuando Norte de Santander y el Estado Táchira eran uno solo, una misma familia”, aseguró Armando Abreu, abogado binacional, representante de la comunidad colombo-venezolana y vocero del grupo de aficionados a las motos MAC, que es uno de los colectivos que se ha dedicado a labor social de darle alimento a los venezolanos sin techo.

“Nos duele ver por lo que pasan nuestros hermanos venezolanos y por eso en el grupo MAC pusimos un poco de nuestra parte para colaborar con toda la gente que está en estado de necesidad”, complementó Abreu, al tiempo que aclaró que las acciones, más allá de que fueron pensadas en pro de la colonia del país vecino, también cobijan a los colombianos.



Cada noche, entre las 6 y 7 p.m. y hasta las 10 u 11 p. m., MAC, así como otros grupos ciudadanos, visitan diferentes zonas de la capital de Norte de Santander (entre estas el parque Santander, La Merced, La Parada) para cumplir con la misión que se pusieron: regalar alimento y agua.

Cada noche, grupos de ciudadanos visitan diferentes zonas de la capital de Norte de Santander para cumplir con la misión que se pusieron: regalar alimento y agua. Foto: EFE

“Todo lo que damos sale de nuestro bolsillo y de colaboraciones de algunas empresas privadas de la región. Asimismo, participan personas particulares, quienes no necesariamente pertenecen a alguna asociación”, señaló Abreu.



La intención del abogado es poder trabajar en conjunto con el resto de grupos que están ayudando para definir un cronograma y así no cruzarse entre ellos al momento de las entregas. Además, con eso podrían asegurarles a los más necesitados una cena cada día de la semana.Otro de los objetivos que espera cumplir, cuando ya estén totalmente organizados, es donar medicamentos.

Dice que la satisfacción más grande de este trabajo es ver el cariño y las bendiciones que reciben a cambio, las sonrisas de a quienes apoyan.



“Hacemos esto porque la mayoría de nosotros, si no es que todos los habitantes de Cúcuta, tenemos un familiar o un buen amigo venezolano”, acotó el vocero. “Yo, particularmente, creo en ese diezmo: el diezmo es dar comida, no dinero”, agregó.



Y si bien, en la actualidad no está tan claro, Abreu sí cree que Colombia y Venezuela van a volver a ser los aliados que siempre fueron. “Me atrevo a decirlo: Norte de Santander será el puerto más importante de todo el país, ya que es la frontera más importante”, concluyó.



Ayudando a los extranjeros, autoridades de Cúcuta y Norte de Santander se han estado reuniendo para diseñar planes que permitan brindarles una mano a todos los venezolanos que están llegando a la región. Por ahora, una de las ideas consiste en subsidiarles, por intermedio de la Terminal de Transportes, pasajes de bus para acercarlos a Ecuador y Perú, que son sus destinos.



Las colaboraciones fuertes han salido de la Diócesis de Cúcuta y ciudadanos del común. El organismo religioso tiene un hogar de paso en el corregimiento La Parada, donde los venezolanos pueden almorzar gratis, y también cuenta con un Centro Migratorio, en el que reciben, hasta por tres días, a ciudadanos del vecino país.



Por su parte, varias organizaciones de ciudadanos se han reunido para brindar alimento y agua a los extranjeros. Se acercan a puntos de concentración y hacen las entregas.



Vale la pena resaltar que todavía no hay un programa oficial para que colombianos donen ayudas a los ciudadanos venezolanos.

CAMILO HERNÁNDEZ M.

Enviado Especial de EL TIEMPO

CÚCUTA