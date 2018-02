Colombia y Perú piden abrir un canal humanitario con Venezuela

Desde Cartagena, donde se llevó a cabo el Cuarto Gabinete Binacional Colombia–Perú, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y su homólogo peruano, Pedro Pablo Kuczynski, hicieron un llamado al gobierno venezolano de Nicolás Maduro para que permita un canal humanitario entre las naciones.

“Es realmente inaceptable que viendo uno la situación tan crítica que está viviendo la población venezolana, no permitan ese canal humanitario simplemente como una medida puramente humanitaria, y esto es algo que el mundo entero, ni Perú ni Colombia entendemos porque no permiten la ayuda humanitaria”, dijo Santos.



Se trata de una ayuda internacional que han propuesto varias naciones para llevar alimentos y medicinas hasta Venezuela, pero el Gobierno de Maduro se ha mostrado indiferente.



“De Venezuela preocupa no solo la parte social y la crisis que está viviendo ese país, sino también la destrucción de la democracia y la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos, así como el quebrantamiento de las instituciones democráticas. Hemos estado trabajando con el grupo de Lima asumiendo posiciones políticas y rechazando lo que allá está sucediendo” sumó el presidente Santos quien hizo un nuevo llamado para una transición “ojalá democrática y pacífica, y no hemos tenido éxito pero vamos a seguir insistiendo. Vamos a seguir insistiendo con el Perú y hasta no ver en Venezuela democracia y el bienestar de toda la población”.



Muy temprano, el presidente Kuczynski también había llamado a la solidaridad con la nación venezolana. “También creo que debemos unidor fuerzas… Las reservas petroleras más grandes del mundo, que están acá al lado, en un país que está pasando por un rato difícil y que tenemos que ver como los países de América, que comparten valores, pueden ayudar en esa situación”, sostuvo.



El cuarto encuentro binacional entre Colombia y Perú además dejó la firma de 11 instrumentos, dos acuerdos de entendimiento y un acuerdo de cooperación para la defensa de ambas naciones enfocada en la protección de los recursos naturales, y la ciber defensa; también se acordó fortalecer la asistencia humanitaria en las fronteras y la gestión de desastres.



“Fortaleceremos el trabajo bilateral para la explotación de hidrocarburos, con tarifas regalías e incentivos para la inversión y el estudio del impacto ambiental, así como la lucha contra la minería ilegal y la Investigación en la cuenca del putumayo para descubrir especies. En abril se inaugura una casa lúdica en Leticia y más de 400 niños de la frontera se beneficiaran con la implementación de oferta deportiva y cultural y el control migratorio”, añadió Santos.



Lluvia de proyectos binacionales



Además prometieron ambos mandatarios la creación de un fondo para financiar proyectos en temas de productividad agropecuaria, como el cultivo del cacao o la producción de peces amazónicos, así como la protección de madres cabeza de hogar en la frontera amazónica.



Y fue precisamente la situación de la Amazonía otro de los temas coyunturales del encuentro que dejó abiertas las puertas al proyecto triple A que busca conectar a la Amazonía, los Andes y el Atlántico para proteger el pulmón de la Amazonía.



Los dos mandatarios estuvieron acompañados por las Cancilleres, María Ángela Holguín y Cayetana Aljovín, así como de sus respectivos gabinetes ministeriales. Holguín y Aljovín firmaron la mayoría de acuerdos entre ambas naciones, entre ellos un convenio para la seguridad social y un acuerdo para proteger a las comunidades indígenas, así como cooperación en materia de investigación y desarrollo deportivo, como el manejo de lesiones.



Orgulloso, el presidente Kuczynski mostró su licencia de conducción como resultado del acuerdo entre las dos naciones en cuanto a permisos de movilidad, que también hizo parte de la lluvia de acuerdos entre las dos naciones.



También firmaron un tratado para el traslado de personas condenadas con el fin de que puedan pagar las condenas en sus respectivos países.



Perú y Colombia ya comparten las instalaciones y sedes diplomáticas en Vietnam, Ghana, y Azerbaiyán y ahora en Hungría.







John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas