Colombia se quedó con la corona mundial de turismo

La bumanguesa Andrea Gutiérrez Puentes se convirtió en la nueva soberana del concurso internacional Miss Tourism World, que se realizó el sábado pasado en Malasia.

Durante el certamen, la representante de Colombia lució una corona inspirada en Caño Cristales, una riqueza natural que estuvo eclipsada para el turismo por el conflicto armado con las Farc, pero que poco a poco comienza a recobrar fuerzas, y que es justamente lo que busca este concurso. Asimismo, el traje típico hizo alusión a la biodiversidad que tiene Colombia.

Junto a 62 participantes de otros países, la bumanguesa de nacimiento, y piedecuestana de crianza, logró destacarse por su facilidad de expresión y conocimiento del turismo a nivel mundial.



Gutiérrez Puentes es ingeniera civil de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga y como modelo ha sido imagen de varias campañas y ha desfilado para diseñadores de talla internacional como Carolina Herrera, Mario Hernández, y Hoss.



Sus inicios en este concurso fueron con la representación de Sabana de Torres ante el Reinado Departamental de Turismo, evento en el que obtuvo el primer lugar. Luego, en noviembre pasado junto a otras 30 chicas, envió su portafolio al concurso nacional en el que sobresalió por su trayectoria profesional y sus facciones físicas, logrando así su cupo para ir a Malasia.



A partir de este momento, la nueva embajadora del turismo ante el mundo se alojará durante un año en Londres donde deberá impulsar no solo la cultura de Malasia, sino que además tendrá la oportunidad de desarrollar proyectos de este tipo en beneficio de su país de origen.

Desde el primer momento que fui elegida como embajadora de mi país me propuse dejar a Colombia muy en alto y lo logramos

“Hoy recordaba una frase que me encanta: Lo que está destinado a suceder, siempre encontrará la manera única y maravillosa de manifestarse. No hay sueño que no se cumpla con dedicación y disciplina. Desde el primer momento que fui elegida como embajadora de mi país me propuse dejar a Colombia muy en alto y lo logramos”, escribió Gutiérrez Puentes en sus redes sociales con una fotografía de su coronación.



Desde hace 20 años Colombia no tenía ganadoras en ese concurso. En 1997, la payanesa María Mercedes Ruiz Orozco fue la primera colombiana en ganar el título de Miss Turismo Mundial que en esa oportunidad se realizó en la caribeña República Dominicana.



