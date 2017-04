Colombia, entre los diez países más católicos del mundo

En el Anuario Pontificio 2017 y de Estadísticas de la Iglesia 2015, que acaba de dar a conocer el Vaticano, Colombia quedó ubicado entre los diez países con mayor número de católicos en el mundo. Precisamente, en el puesto número siete.



En el documento, cuya redacción estuvo a cargo de la Oficina Central de Estadísticas de la Iglesia, se deducen algunas novedades sobre la vida de la Iglesia católica en el mundo, con datos del año 2015, y “las tendencias tanto de los católicos bautizados como de los clérigos, religiosos profesos no sacerdotes y religiosas profesas y el número de vocaciones sacerdotales”.

El listado de los países con el mayor número de católicos del mundo –según los registros de bautizos- lo encabeza Brasil, con 172,2 millones de practicantes. Le siguen México (110,9 millones), Filipinas (83,6 millones), Estados Unidos (72,3), Italia (58,0), Francia (48,3), Colombia (45,3), España (43,3), República Democrática del Congo (43.2) y Argentina (40,8). La cifra total de católicos, en los países que ocupan los diez primeros puestos, asciende a 717,9 millones; es decir, el 55,9 por ciento de los católicos del mundo, según destaca el documento.



El informe, elaborado según los registros de las parroquias de todo el mundo, estableció también que el número de católicos bautizados ha aumentado levemente a nivel global (un uno por ciento), pasando de 1.272 millones en 2014 a 1.285 millones en 2015, equivalente al 17,7 por ciento de la población mundial.

“Se confirma el aumento del peso del continente africano, cuya bautizados suben del 15,5 al 17,3 por ciento del mundo, y la fuerte disminución de Europa, donde la incidencia se reduce del 23,8 en 2010 al 22,2 por ciento en 2015; América sigue siendo el continente al que pertenece casi el 49 por ciento de los católicos bautizados”, destaca el documento. Y también resalta que el número de clérigos en el mundo, en el 2015, ascendió a 466.215, con 5.304 obispos, 415.656 sacerdotes y 45.255 diáconos permanentes.



Las religiosas profesas –afirma el informe Vaticano- representan una población de una cierta consistencia: en 2015 superaron en un 61 por ciento el número de sacerdotes de todo el planeta.



“Y continúa la disminución que desde hace algunos años caracteriza la marcha de las vocaciones sacerdotales: en 2015 los seminaristas mayores eran 116.843, frente a los 116.939 en 2014, los 118.251 de 2013, los 120.051 de 2012, los 120.616 de 2011 y los 118.990 de 2010”, subraya el informe.

‘En Colombia, hasta los ateos son bautizados’

Monseñor Fabián Marulanda, ex secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, aclara que este informe de la Santa Sede se elabora según los bautizos registrados dentro de la fe católica. No obstante, afirma que eso no quiere decir que todos los bautizados dentro de esta religión sean practicantes y estén realmente comprometidos con la Iglesia.



“Realmente, en Colombia hasta los ateos son bautizados”, dice Marulanda, quien calcula que de ese porcentaje global de católicos colombianos solo el 20 por ciento vive una fe real, asiste frecuentemente a misa y cumple a cabalidad los mandamientos y otras normas. Aunque, aclara, ese porcentaje puede ascender en regiones históricamente arraigadas al catolicismo como Antioquia.



“El papa Francisco ha insistido en que más que la cantidad de católicos, interesa la calidad de católicos”, expresó Marulanda.

Creyentes pero poco comprometidos

Colombia es un país de creyentes, mayoritariamente católicos, pero en general poco comprometidos con su fe.



Esta fue una de las principales conclusiones de una encuesta contratada a Datexco por EL TIEMPO, en el 2011, para saber cómo se vive la religión en el país. En este estudio fueron encuestadas 1.241 personas, de todos los niveles socioeconómicos, de las 13 principales ciudades.



La encuesta confirmó que después de los católicos (el 80,1 por ciento de los creyentes), el segundo grupo religioso más grande es el de los cristianos evangélicos.



De hecho, la mayoría de las 1.967 iglesias registradas en el Ministerio del Interior pertenecen a esta confesión; se estima, además, que desde que se promulgó la Ley de Libertad de Cultos en 1994, esta comunidad aumentó su número de 2 millones a 5 millones de fieles, según dicha investigación.



Un 4 por ciento de los consultados dijo pertenecer a una gran diversidad de grupos, entre los que se cuentan los Testigos de Jehová, Pentecostés, Adventistas del Séptimo Día, Agnósticos y ateos.



Al templo, pocos van. El 86,9 por ciento de las personas entrevistadas dijo que acude a Dios o a un ser superior en todo momento; el 50,3 por ciento pide a diario perdón por los pecados cometidos, y el 61,6 por ciento asegura que reza cada día.



Aun así, el 66,4 por ciento considera que "se puede ser un buen religioso sin ir a la iglesia, al templo o a la mezquita". Entre los católicos, vale decirlo, ese porcentaje es cercano al 72 por ciento, lo cual se refleja en el hecho de que menos de la mitad (45,1 por ciento) asiste a la iglesia, una vez a la semana.



Además, el 73,6 por ciento opina que la religión es una experiencia individual (entre los católicos, el 71,1 por ciento así lo considera).



En general, los colombianos son conservadores frente a temas polémicos como la eutanasia, el aborto y las uniones de parejas del mismo sexo (véanse gráficos).



Pocos creyentes, además, dedican tiempo a la lectura de libros sagrados como la Biblia, el Corán y la Torá. De acuerdo con la encuesta, sólo el 21,7 por ciento los consulta a diario; el 25,2 por ciento lo hace en ocasiones especiales; el 23,3 por ciento, una vez a la semana, y el 18,8 por ciento jamás se acerca a estas lecturas. Estos resultados van en contravía de la importancia que los jerarcas de las iglesias les dan a las prácticas litúrgicas.



