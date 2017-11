Colegio Paulo VI, 51 años formando hombres con valores cristianos

Desde hace 51 años, la Institución Educativa Paulo VI, ubicada en Cartago (Valle del Cauca), tiene el mismo objetivo: formar hombres cristianos, con sólidos valores morales y un nivel académico alto.



El Paulo VI es uno de los tres colegios fundados por la Diócesis de Cartago y es el único de ellos para varones.



El padre Jesús Alberto Lozano, quien lleva 20 años a cargo de la rectoría, afirma que “el colegio tiene esa preocupación humana y cristiana. Nosotros pensamos que hoy día toda la información se adquiere a través de las redes sociales y estamos llenos de información, estamos en el milenio de la información y la informática. Pero lo que no tenemos, desafortunadamente, es la formación, y es ahí donde está el reto de la educación, no se trata de informar, se trata de formar personas”.



Con base en la premisa que explica el padre Lozano, el colegio le da a sus alumnos las bases humanas y cristianas que les permitan ser en el futuro hombres con valores humanos y cristianos.



Sin embargo, según el rector, “esos valores no se pueden suponer porque la sociedad no los da. Por eso, en el colegio los estudiantes forman su conciencia como personas humanas para darle el valor a las otras personas”.



El colegio fue fundado en 1967 por el entonces obispo de Cartago, monseñor José Calderón Cárdenas, como una respuesta de la Diócesis a la escasez de colegios que había en el municipio en esa época.



Desde hace cerca de nueve años el colegio se trasladó a una nueve sede a las afueras de Cartago, donde quedaba el Seminario Menor. Esta sede campestre permite que alumnos y profesores estén más cómodos, alejados del ruido de la ciudad.



El colegio es pequeño. Apenas tienes 190 alumnos, pero cubre todos lo grados de la formación educativa, desde transición hasta once.



“No nos interesa la cantidad, sino la calidad”, comenta la coordinadora general, Inés Martínez, quien resalta los amplios espacios y la infraestructura con los que cuentan los alumnos pasa su formación integral. El colegio cuenta, además, con canchas de fútbol, baloncesto y voleibol.



Las 44 promociones de bachilleres del Paulo VI han sido formadas en tres dimensiones: Dios, la convivencia humana y el respeto al cosmos, a la naturaleza.



“Damos respuesta a las políticas del Ministerio de Educación, pero vemos que este se queda corto porque quiere educar buscando solamente unos resultados de áreas, no unos resultados de personas de valores humanos”, resalta el rector.



Diego Fernando García, profesor de filosofía de los grados sexto a once, y coordinador de convivencia del colegio, señala que los egresados del Paulo VI se reconocen hasta por su manera de vestir, además, obviamente, de sus valores humanos y cristianos.