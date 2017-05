Colegio Anglohispano ofrece formación integral trilingüe en Manizales

Son 12 actividades lúdicas las que tienen disponibles los estudiantes del Colegio Anglohispano de Manizales, además de las clases habituales de la educación básica que se dictan en inglés, francés y español.

Andrés Rubio pasó a sus dos hijos a esta institución hace ocho años. El mayor, Eduardo, está a punto de graduarse para estudiar medicina, toca trompeta y juega tenis. Isabela está en sexto y hace ballet. “Lo que más me llamó la atención fue el idioma y el énfasis en expresión corporal. Eso abre puertas en cualquier parte del mundo”, dice el padre de familia.



La formación en el plantel tiene tantas aristas que es difícil resumirla en una frase. Para su rector, José Jesús Londoño, “es hablar de trilingüismo y formación integral personalizada para el desarrollo humano con novedades pedagógicas”. Esto incluye un amplio portafolio deportivo, música y baile.



El colegio, que siempre había contado con clases de matemáticas y ciencias en inglés, tiene, desde hace un casi año, un convenio con la Alianza Francesa para la implementación de materias en este idioma de manera paulatina. En 2021, todos los cursos serán trilingües, gracias a un equipo que incluye varios docentes nativos.



“No puedes separar un idioma de su cultura. Por eso es importante el toque nativo”, explica el coordinador de esa área y docente de historia, Paul Thomas. “Tengo acento paisa pero soy francesa. Viajo cada año a mi tierra y estoy muy conectada con mi país”, explica Hélène Merlette, que enseña su lengua materna en preescolar.



Destaca, además, la solidez del equipo de maestros. “Los profesores son muy unidos. Apenas llegué, me sentí acogida”, cuenta. Para Londoño, “el docente es un diseñador de actividades para llevar al salón, no un llamador de atención”.



Los 300 estudiantes del ‘Anglo’ reciben así una educación que el rector califica como “pertinente y humana” para el contexto de la globalización.

Ajedrez y expresión corporal para todos

Las clases de ajedrez y expresión corporal son obligatorias en el Colegio Anglohispano, como herramientas pedagógicas que sirven a otros propósitos.



El juego de mesa “les permite a los estudiantes desarrollar habilidades de pensamiento autónomo, toma de decisiones, resiliencia, tolerancia”, dice el rector de la institución, José Jesús Londoño.



Toma un peón y lo pasa sobre la torre. “Esta jugada no se puede hacer, como en la vida no podemos pasar por encima de los demás para lograr nuestros propósitos”, agrega.



En su oficina hay por lo menos ocho tableros de diferentes tamaños, colores y materiales. En el área de juegos hay uno a gran escala, de plástico, para los niños.



Entre tanto, la expresión corporal se implementó en el horario general al ver los buenos resultados de quienes tomaban la electiva de baile. “Son muchachos que fluyen mejor ante la sociedad cuando se enfrentan a un público”, señala el coordinador de deportes y extracurriculares, Francisco Ramírez.



Además, mejoran la coordinación necesaria para los deportes que practican. Algunos estudiantes están en ligas departamentales y, de hecho, algunos docentes son entrenadores en ellas. Pero en el colegio prueban otras disciplinas para descansar.



Es el caso de Miguel Gallego, que está en octavo y entrena tenis profesional. “En el colegio, como extracurricular, hago voleibol porque me gusta y para cambiar un poco de actividad”, dice.



