La Cruz Roja sigue ayudando en Mocoa

La Cruz Roja seccional Cundinamarca y Bogotá entregó sus cifras de trabajo del primer semestre del año. En el informe se resaltan sus apoyos tras la avalancha que se registró en Mocoa, Putumayo, así como las ayudas prestadas luego de la explosión en el centro comercial Andino en Bogotá, las explosiones en la mina de Cucunubá y las afectaciones en Gachetá (ambos en Cundinamarca) y otras regiones por causa de la temporada invernal.

En la capital de Putumayo, el trabajo hasta ahora empieza. “Nosotros continuamos apoyando los procesos de atención en Mocoa. Por regla en nuestro protocolo duramos en el lugar de los hechos hasta 10 meses después de la tragedia ayudando mucho en tres temas: apoyo psicosocial, contacto de familiares y emprendimiento”, aseguró Gabriel Camero Ramos, presidente de la seccional.



“Se aprendieron muchas lecciones. Creo que sí hicimos un buen trabajo en coordinación y atención, ya que Mocoa era un territorio que no contaba con la respuesta necesaria para una emergencia con una magnitud como la que vivió”, agregó Andrés Liñeiro, de la Dirección de Acción Humanitaria del ente.



Las acciones realizadas hasta ahora dejan claro que la Cruz Roja no solo trabaja respondiendo ante alguna tragedia, sino que además se está fortaleciendo para poder auxiliar a las personas en otros aspectos, como el personal y el económico.



Camero Ramos resaltó que la política de emprendimiento que se está trabajando con los sobrevivientes de la avalancha en Mocoa se financia con recursos propios.



Liñeiro, por su parte, destacó que no hay un programa específico en el que se ahonde, ya que lo que se hace es capacitar a un grupo de personas en mercadeo y cada quien decide cómo enfocarlo.



“Una vez que las personas hacen su estudio de mercadeo, montan su propia microempresa. Nosotros hablamos con la Cámara de Comercio, las personas hacen el flujo en efectivo, les damos una tarjeta débito y nos adaptamos a ese flujo. Finalmente, hacemos una retroalimentación para hacer algunas correcciones en el plan que nos presentan”, complementó Liñeiro.

Las otras acciones

Tanto en las explosiones en el Andino como en las de Cucunubá, la Cruz Roja seccional Cundinamarca y Bogotá realizó acompañamientos psicosociales, que, dicen, es un tema que “está en pañales en el país”.



“Hoy ocurre una emergencia, como la de Andino, y llegan los organismos de socorro, hacen su trabajo y listo. Pero quedan un montón de personas afectadas emocionalmente por equis o ye suceso y ahí entramos: nos hemos especializado en diferentes áreas para cubrir la emergencia completamente”, sostuvo Liñeiro.



Respecto a los trabajos en Gachetá y en el país en general por la temporada de lluvias, Camero reconoció que primero hicieron labores de prevención, “para que tuvieran preparación previa para emergencias”, y, después, se dedicaron a apoyar con entrega de alimentos y agua.

Ayudas humanitarias

En lo que va de año, la Cruz Roja seccional Cundinamarca y Bogotá ayudó, de manera directa, a 17.719 personas en temas como servicios humanitarios y alojamiento temporal a víctimas del conflicto, atención a víctimas de trata, líderes y defensores, formación en derechos humanos, promoción de generaciones étnicas y atención nutricional a niños, entre otros.



Asimismo, se unieron al organismo como voluntarios 1.662 personas.

A partir de esto, el objetivo para el segundo semestre del 2017 es claro: fortalecer la construcción de paz.

“Queremos rescatar la identidad cultural de las personas, que se sientan orgullosas por ser indígenas o afrodescendientes o de donde sean. Además, queremos fortalecer nuestra presencia en la ciudad, en el país, que la Cruz Roja sea más cercana a la gente”, concluyó Camero Ramos.



