Cojean recursos para Juegos Nacionales del 2019

Así lo dio a conocer el Gobernador de Bolívar (la región anfitriona), Dumek Turbay, quien aseguró que espera claridad sobre los recursos que aportará el Gobierno nacional una vez se reúna el comité organizador el próximo 18 de enero en Cartagena.

“El 18 habrá que tomar una decisión. Si hay una buena noticia sobre el tema de recursos, seguiremos, pero si no hay noticias, si esto sigue en aplazamientos, difícilmente podremos acometer esta responsabilidad. Yo soy un hombre responsable y para tener angustias o dificultades, es mejor ir evaluando la posibilidad de no hacerlos”, declaró Turbay Paz, quien presenta en la mañana de este jueves una rendición de cuentas ante medios de comunicación.



El mandatario aseguró que desde el Gobierno Nacional se habría planteado un recorte al presupuesto del deporte, el cual afectaría directamente la realización de dichos juegos, y según el funcionario no hay claridad sobre los cerca de 50 mil millones de pesos que la Nación debe aportar para las justas.



“Es mejor ser responsables, decir con propiedad que no están dadas las condiciones, y el deporte de Colombia después de lo que pasó en Ibagué y el Chocó, no merece sino una fiesta deportiva realmente en condiciones. La alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar tienen los recursos, el esfuerzo, el compromiso, el amor y la pasión por estas justas, pero hace falta el apoyo más importante que es el de la nación”, concluyó Turbay.



El costo total de los Juegos está trazado en 140 mil millones de pesos. Alcaldía de Cartagena y Gobernación deben aportar 45 mil millones cada una.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En twitter: @PilotodeCometas

