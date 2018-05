CNE ratificó a Quinto Guerra como candidato a la alcaldía de Cartagena

El tarjetón electoral de las elecciones atípicas de Cartagena, a celebrarse este domingo 6 de mayo, además de una casilla para el voto en blanco, tendrá la foto de 8 candidatos, incluido el conservador Antonio Quito Guerra Varela quien fue ratificado por el Concejo Nacional Electoral como lícito aspirante.

“El CNE rechazó la nulidad propuesta por el vice procurador general de la nación, Juan Carlos Cortés González y confirmó la decisión que había sido tomada el pasado viernes en la cual niega revocar la inscripción del candidato”, informó el CNE.



Así, el fallo del CNE da vía libre a la polémica y muy criticada participación de Guerra Varela, pues, como lo habían evidenciado un ciudadano demandante y la misma Procuraduría, el economista Guerra Varela fue contratista de la Gobernación de Bolívar hasta el 31 de diciembre del 2017 y además había firmado otrosí a un contrato con el Ministerio de Vivienda.



Según el magistrado del CNE, Alexander Vega, principal defensor del candidato, el otrosí a un contrato suscrito en el año 2016 no es causal de inhabilidad.



La Procuraduría General de la Nación mantiene en firme la decisión de demandar el mandato de Quito Guerra en caso de que el candidato conservador gane la alcaldía el próximo domingo.



La decisión final, además, fue polémica pues el magistrado Armando Novoa García, crítico con la postura de sus colegas del CNE de reafirmar al candidato conservador, fue sacado del recinto donde se fallaba.



“Mayoría del CNE decide apartarme arbitrariamente de decisión sobre revocatoria inscripción candidato de C/gena y confirma decisión de no declararlo inhabilitado, pero se niega a elegir conjuez como lo establece art. 21 del Código Electoral”, trinó el magistrado Novoa García.



También es polémico el amplio respaldo político



A Quinto Guerra lo respaldan las maquinarias políticas más poderosas de Cartagena, y el grueso de la bancada bolivarense en el Senado abraza al polémico político.



“La responsabilidad de lo que pase en la ciudad si Guerra sube y es inhabilitado inmediatamente por la Procuraduría recae sobre el partido conservador, al que no le importa la ciudad y su honda crisis actual, lo único que les interesa es el escritorio de la Plaza de la Aduana”, dice el veedor cartagenero Gabriel Rivero.



En un hecho inédito en la Política local, el lanzamiento oficial de la campaña de Quinto Guerra fue presidido por el Senador liberal, Lidio García, el más votado por los liberales en el país, y en el pasado contradictor Guerra Varela.



Ayer miércoles, cuando el tema copaba la atención del debate político nacional y Quinto era titular en los medios de comunicación y en las redes sociales, la dirección nacional de partido Centro Democrático canceló un evento público en un prestigioso hotel de Bocagrande en el cual los principales dirigentes de esta colectividad en Cartagena, entre ellos el senador Fernando Nicolás Araujo, darían su respaldo a Guerra Varela.



Para conjuez del Consejo de Estado, Wilson Toncel Gaviria, Antonio Quinto Guerra, nunca estuvo inhabilitado. “No está inhabilitada una persona para aspirar y ser elegido alcalde de una ciudad cuando haya celebrado un contrato el año anterior a dicha elección, además toda inhabilidad debe ser interpretada de manera restrictiva no de manera analógica”, señaló Toncel.



Anoche, Guerra Varela convocó a una rueda de prensa en el salón Caracol del Hotel Intercontinental de Bocagrande.



Los aspirantes que buscan la alcaldía de La Ciudad Heroica el domingo son Antonio Quinto Guerra, Andrés Betancourt, Javier Bustillo, César Anaya, Armando Córdoba, David Múnera, Lía Margarita Muñoz y Jorge Quintana.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas