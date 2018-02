Cuatro claves de las nuevas medidas migratorias para venezolanos

¿Qué pasará con la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) que hoy tienen más de 1 millón 700.000 venezolanos?



Los ciudadanos venezolanos que tienen la tarjeta la podrán seguir usando para ingresar a las zonas de la frontera permitidas desde cuando inició el programa. Sin embargo, no se expedirán más TMF, una de las razones principales de esta decisión, de acuerdo con Migración Colombia, es que se evidenció que algunos extranjeros estaban haciendo un mal uso del documento.

La TMF no autoriza a los venezolanos a trabajar en Colombia. Solo podrán estar un máximo de siete días para realizar un tránsito circunstancial (comprar víveres, visitar familiares o recibir atención médica).



¿Podrán pasar la frontera todos los venezolanos que porten documentos?



Los venezolanos que pretendan ingresar a Colombia necesitarán la TMF o de su pasaporte. El paso por las fronteras terrestres estará limitado a un número de personas y tendrán que presentar los documentos.



¿Qué tienen que hacer los venezolanos que quieran permanecer en Colombia?



Quienes hayan ingresado al país antes del 2 de febrero por puestos migratorios habilitados podrán tramitar el Permiso Especial de Permanencia con Migración Colombia que les permite trabajar, estudiar e incluso acceder al sistema de seguridad social.



Los casos de las personas que hayan ingresado al país sin sellar el pasaporte serán estudiados individualmente y se abrirán procesos administrativos según corresponda.



¿Qué efectos tendrá el registro en las personerías?



Una de las medidas para identificar cuántas personas de origen venezolano hay y en qué condiciones están viviendo en el país es la implementación de un registro en las personerías y defensorías. El registro, de carácter obligatorio para todos los venezolanos –portadores de TMF, PEP y los irregulares–, no es un mecanismo para regularizar la situación de los migrantes, será una forma de censarlos y definir rutas de atención. En ningún caso tendrá efectos sobre sus condiciones migratorias, es decir, no se abrirán procesos migratorios o administrativos a quienes no tengan documentos en regla.



EL TIEMPO