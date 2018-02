No paran las protestas por altos cobros en predial de Ibagué

Las protestas y el inconformismo en buena parte de los habitantes de Ibagué por los altos cobros en el impuesto predial, llevaron al alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo, a plantear salidas a esa problemática.

“Acordamos con el Concejo Municipal que presentaremos ante el Presidente de la República una solicitud para congelar el cobro del impuesto predial durante un año, como lo estima la ley”, afirmó el alcalde Jaramillo y agregó que el congelamiento del impuesto solo es posible en casos excepcionales.

"Estamos buscando las alternativas jurídicas para que la Presidencia de la República nos permita frenar el cobro", dijo el Alcalde.



También, le pedirá al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) una revisión a fondo del avalúo de los predios, “pues la idea es que no se presente un aumento en el pago de este tributo por encima del 25 por ciento”.



La actualización catastral la realizó el Igac a un costo de 9.500 pesos cancelados por la Alcaldía, pero apenas se expidieron las facturas del predial comenzaron las protestas y un marcado inconformismo.



El concejal Carlos Portela denunció que es un contrato lleno de irregularidades y dijo que los cobros elevados afectan, principalmente, a los estratos 1, 2 y 3. "Es un abuso contra los sectores más pobres", dijo Portela y agregó que el estudio solo se hizo en la mitad de los predios de la ciudad.



Luz Mary Peña, habitante del barrio Santa Rita dice que el avalúo pasó de 70 a 113 millones de pesos, sin que le haya hecho mayores modificaciones a su casa.

“El valor de la factura me llegó por 1.200.000 pesos, soy pensionada de un salario mínimo y no sé de dónde voy a sacar toda esa plata para pagar”, dijo la ciudadana.



La casa de Marta Ramírez, quien vive en un estrato 2, pasó de 20 a 35 millones de pesos en el avalúo, por lo que deberá cancelar 345.000 pesos. Visiblemente molesta, mencionó: "mi casa no es un palacio".

“En miles de casos la facturación está desbordada, pues el estudio presenta fallas, se hizo de manera improvisada”, aseguró William Rosas, presidente del Concejo Municipal, mientras que el concejal Humberto Quintero denunció aumentos del 200 y 300 por ciento.



"Ibagué no es una ciudad económicamente activa para aumentar de una manera desbordada el predial, miles de familias laboran de manera informal para conseguir el sustento", señaló Quintero.



Gabriel Márquez, presidente del comité de gremios económicos, aseguró que "los gremios vamos a instaurar una acción popular para exigir que la Alcaldía frene por vías legales este cobro".



Incluso se han denunciado cuotas políticas en la nómina de 302 empadronadores, encargados de hacer los estudios en los barrios. De esa situación fue responsabilizado el director del Igac Tolima, Mauricio Mora Bonilla, y el congresista liberal Ángel María Gaitán. Gaitán se defendió y afirmó que la actualización fue una decisión de la Alcaldía y no del partido liberal.





