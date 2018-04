'Ciudadanitos', la incubadora de futuros periodistas en Santa Marta 

Alexis Barros Martínez, de 17 años, está sentada frente al escritorio presentado una noticia sobre créditos de vivienda, mientras una compañera de cabello largo le toma fotos con una cámara profesional y la profesora la graba con su teléfono celular.



Está un poco nerviosa, pero habla con seguridad. Su sueño es ser presentadora de televisión y está dando los primeros pasos. Sus compañeros, sentados en forma de círculo en un salón de la Institución Educativa Distrital Pedagógico del Caribe, sede Ciudad Equidad, la observan. Luego irán pasando uno a uno a presentar la noticia que redactaron.

En el salón de al lado, otro grupo de jóvenes está grabando un noticiero para la emisora ficticia Radio Estéreo Equidad. Daniel Parejo Castro, de 18 años, es entrevistado por una compañera sobre la migración de venezolanos hacia Colombia. Ella le hace preguntas y él responde con soltura. Sabe bien de lo que habla porque desde los 10 años vivió en Caracas, Venezuela, y hace tres regresó con su mamá a su natal Santa Marta.



En otro salón los estudiantes también preparan un programa de radio. Ana Milena Anillo, de 26 años, está apartada del grupo porque está atendiendo a sus dos hijos: Jesús Manuel, de un año y ocho meses; y Esther Vanessa, de cinco años. Es madre soltera y tuvo que traerlos a la clase porque no encontró con quien dejarlos en casa.



Alexis, Daniel y Ana Milena hacen parte del proyecto ‘Ciudadanitos, comunicaciones juveniles para el desarrollo y la reconciliación’, liderado por la Fundación Casa en el Árbol, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Caja de Compensación Familiar del Magdalena (Cajamag), y financiado por el programa de Alianzas para la Reconciliación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid).



Este proyecto empezó a ejecutarse en agosto de 2017 con 100 adolescentes y jóvenes, entre los 13 y 22 años, que residen en Ciudad Equidad, la urbanización de 4.000 viviendas gratis construida por el Gobierno Nacional en el sector de El Yucal, en la vía Mamatoco – Minca. Allí están distribuidos en 11 manzanas: desplazados, víctimas, desmovilizados y afectados por desastres naturales.



El objetivo es fortalecer las capacidades de liderazgo y transformación social de estos adolescentes y jóvenes por medio de la creación de medios comunitarios que permitan generar nuevas narrativas en el barrio, que carga con el estigma de ser uno de los sectores más inseguros de la ciudad y donde la convivencia entre vecinos es conflictiva.



“A Ciudad Equidad la tienen mal vista porque al principio eran puras peleas. Cuando sales y ya es tarde y quieres tomar un taxi no quieren venir para acá, entonces hay que contar las buenas historias para que la gente vea que no solo hay cosas malas en Ciudad Equidad, sino que también hay buenas”, dice Daniel, a quien siempre le ha gustado todo lo relacionado con lo audiovisual.



Este muchacho, alto y moreno, asiste al proyecto desde la segunda clase, en la que por primera vez tuvo una cámara fotográfica profesional en sus manos. Recientemente grabó las imágenes de apoyo del documental sobre Ciudadanitos, en el que entrevistaron a los estudiantes y profesores, que será estrenado oficialmente en la feria Ciudad Festival que se realizará este mes de abril en el barrio.

Volver a soñar

Alexis se graduó hace dos años de bachiller, pero no ha podido estudiar Comunicación Social porque sus papás no tienen recursos. Por eso, cuando se enteró del proyecto no dudó en participar.



“Unos amigos me avisaron que había una reunión, yo vine, me anoté y acá estoy. A mí me gusta la Comunicación y si hay una oportunidad decidí aprovecharla”, dice esta morena, oriunda del corregimiento de Guachaca, quien empezó a estudiar este año, de lunes a jueves, Criminalística y Ciencias Forenses en el Instituto de Capacitación Darseini.

Las capacitaciones de Ciudadanitos son todos los sábados, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. Están divididos en cuatro grupos y cada uno tiene dos profesores, uno con perfil periodístico y otro audiovisual. Además hay dos psicólogos que les brindan apoyo psicosocial. Los primeros 45 minutos de cada clase realizan actividades enfocadas a la reconciliación.



La primera fase del proyecto va hasta octubre de 2018 e incluye tres componentes: escuela de comunicación, escuela de liderazgo y acompañamiento psicosocial para mejorar sus habilidades sociales y emocionales.



En la escuela de comunicación reciben formación en redacción, fotografía, audiovisuales, producción de radio, redes sociales, construcción de memoria, narrativas de paz, ética y comunicación para el desarrollo. El pasado 17 de febrero tuvieron un taller de improvisación con la reconocida presentadora de televisión Andrea Serna en la Universidad del Magdalena.



La meta, según la directora de Comunicaciones de la Fundación Casa en el Árbol, Natalia Lizarazo, es conformar un Colectivo Juvenil de Comunicaciones, con el objetivo de poner en operación su propia página web, redes sociales, materiales radiofónicos y un periódico en papel reciclado que será distribuido entre los habitantes del barrio.



“Si ellos tienen un colectivo de comunicaciones, si empiezan a sacar las historias buenas de Ciudad Equidad, si tienen un noticiero de las buenas noticias, que es el que ellos están creando, tienen la posibilidad de llegarle a todo al barrio e incluso traspasar las fronteras y llegar a Santa Marta”, dice el director de ARN en el Magdalena, José Nicolás Wild.



Ana Milena es una de las mayores del grupo. Tiene 26 años, pero le permitieron participar después de reunirse con los psicólogos del proyecto. “A mí me gusta aprender mucho, soy muy extrovertida, me gusta cantar y hablar en radio. Esas cosas me llaman la atención y por eso le pedí la oportunidad a la seño y estoy aprovechando al máximo y aprendiendo cada día más con los profesores”, cuenta.



En 2015 se graduó de Belleza por un futuro, programa liderado por L’Oreal en alianza con la Fundación Casa en el Árbol, Cajamag y la Universidad del Magdalena, que capacita en belleza y peluquería a madres cabeza de familia y desplazadas. Sin embargo, no ha podido poner en práctica lo que aprendió porque no cuenta con los elementos para abrir su propio salón de belleza y tampoco ha conseguido empleo.



Ciudadanitos no solo les ha ayudado a estos jóvenes a mejorar la convivencia con sus vecinos y mostrar la cara amable de Ciudad Equidad, sino que también les ha devuelto las ganas de soñar con un mejor futuro.



“Aspiro salir adelante, aprovechar esto al máximo, conocer, aprender y no quedarme sentada como lo hice con Belleza por un futuro por no tener ayudas. Espero que se me abran las puertas así sea para cantar, hablar en radio, conocer a gente que me enseñe porque uno no nace aprendido”, dice Ana Milena.



PAOLA BENJUMEA BRITO

Redactora de EL TIEMPO

SANTA MARTA