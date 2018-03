Cinco millones de pesos por autores de doble feminicidio en Bolívar

Hasta una humilde vivienda en el corregimiento de Cascajal, zona rural del municipio de Magangué (Bolívar), llegaron hombres del CTI de la Fiscalía para investigar el doble feminicidio (madre e hija) ocurrido en la madrugada del pasado domingo.

Los cuerpos sin vida de Luz Dary Jiménez Turizo y a su hija de 15 años, María Camila Quezada Jiménez, fueron hallados en su hogar con rastros de tortura y violencia sexual.



El alcalde de Magangué, Pedro Ali, ofreció una recompensa de hasta 5 millones de pesos por los autores del doble crimen que conmociona a la región. Hubo una marcha en la población para exigir justicia.



"En enero del 2016 ya lo había pedido a las autoridades y al Ministro de la Defensa: 'están matando a la gente en los pueblos de la Sabana'… no me siento más a hablar la misma mierda en un consejo de seguridad… para qué si no hay ningún tipo de intervención en la zona rural de esta región acosada por bandas criminales, bacrim y delincuencia común y donde la droga es una amenaza”, aseguró el mandatario de Magangué en medio de una marcha donde todo el pueblo clamó por justicia.



Según Alí, los cuerpos sin vida de las mujeres fueron hallados por familiares de las víctimas, dentro del hogar.



Un familiar de ellas tocó a la puerta pero nadie respondió; entonces ingresó por la parte de atrás de la vivienda y encontró a Luz Dary Jiménez Turizo sin vida y con señales de tortura en su cuerpo tirada en el patio. En una de las habitaciones estaba el cuerpo de la pequeña amarrado a la cama y con los rastros de la violencia.



“Hasta cuándo señor presidente nos va a mandar al batallón Nariño para las sabanas de Magangué. No tenemos ejército, estamos desprotegidos”, sumó el alcalde Alí.