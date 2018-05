Colombia cerrará frontera con Venezuela durante 5 días por elecciones

22 de mayo 2018 , 10:58 a.m.

Migración Colombia informó este martes que se encuentra todo listo para efectuar, como ya es costumbre previo a una jornada electoral, el cierre de las fronteras terrestres y fluviales a lo largo del territorio nacional, acatando el decreto 847 de 2018 que emitió el Gobierno Nacional.

La medida, que en los siete pasos fronterizos con Venezuela durará cinco días, busca garantizar la normalidad en el desarrollo de los comicios presidenciales previstos para el próximo domingo 27 de mayo.

De acuerdo con el director Migración Colombia, Christian Krüger, la crítica situación de Venezuela obligó al Gobierno Nacional a estipular un horario diferente de cierre para los siete pasos fronterizos habilitados entre ambos países. En menos de una semana, este es la segunda restricción limítrofe que se adopta a lo largo de este eje divisorio.



Mientras que en los pasos fronterizos con Ecuador, Perú y Brasil, el cierre se hará desde la medianoche del sábado hasta las 4 p. m. de la tarde del domingo – cuando culmine la jornada electoral-, el paso peatonal entre Colombia y Venezuela se restringirá a partir de la medianoche de este jueves. Esta disposición especial se extenderá hasta las 6 a.m. del lunes 28 de mayo.



"Es importante que los ciudadanos venezolanos y colombianos que se mueven por la frontera entre Colombia y Venezuela, tengan presente los horarios habituales de funcionamiento de la misma, pues si bien, el cierre de la frontera está decretado para que se inicie a partir de las 00:00 horas de este jueves 24 de mayo, debemos recordar que Venezuela restringe el paso de personas desde las 8 p. m. hasta las 5 a. m. Lo anterior con el fin de evitar traumatismos en los desplazamientos o represamientos en los pasos al momento del cierre", explicó el funcionario.

Para atender cualquier situación que se pueda presentar durante el desarrollo estos comicios, Krüger anunció una serie de medidas entre las que se encuentran el desplazamiento grupos de oficiales de verificación a los diferentes departamentos, con miras a garantizar que ningún ciudadano extranjero se cole en las mesas de votación.



Una vez finalice la jornada electoral, los diferentes pasos fronterizos serán reforzados con más oficiales de la entidad, para evitar traumatismos o congestión entre las personas que deseen salir del territorio nacional en las zonas fronterizas.



“Como se ha venido haciendo históricamente, cada vez que se realizan elecciones dentro del territorio nacional, se ordena el cierre de todas la fronteras de nuestro país, con el propósito de mantener el orden público a lo largo de la jornada electoral. La idea es que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto con total tranquilidad, mientras que los extranjeros, así sean residentes, se abstengan de hacerlo, pues recordemos que para las elecciones de carácter nacional ningún extranjero está facultado para votar”, concluyó Krüger.

Estas son algunas recomendaciones ofrecidas por Migración Colombia

1. Los siete pasos fronterizos, terrestres y fluviales autorizados entre Colombia y Venezuela, estarán cerrados desde la medianoche del jueves hasta las 6 a.m. del lunes 28 de mayo.



2. El paso a través de las otras fronteras estará restringido desde la medianoche del sábado hasta las 4:00 p. m. del domingo 27 de mayo, cuando se cierren las mesas de votación.



3. Teniendo en cuenta lo anterior no se prestarán servicios migratorios, en esas mismas fechas y horarios, en los Puestos de Control Migratorios Terrestres y Fluviales, ubicados en estas zonas limítrofes.



4. Estas medidas no se aplicarán en casos de tránsito que deban realizarse por razones fortuitas o de fuerza mayor.



5. Durante el periodo de cierre de fronteras, los oficiales de Migración Colombia estarán en los puestos de control, brindando información sobre estas disposiciones especiales.



CÚCUTA