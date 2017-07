Venezuela cierra su frontera con Colombia, en Arauca

Un grupo de la Guardia venezolana informó que la frontera entre Colombia y Venezuela, ubicada en el departamento de Arauca, estará cerrada durante este domingo, día en que se adelantará la jornada de elección de los magistrados de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el presidente Nicolás Maduro.

El anuncio fue confirmado por una comisión de la Gobernación de Arauca que se dirigió en la noche del sábado al puente internacional José Antonio Páez para conocer sobre esta disposición, que restringe el movimiento de personas a partir del sábado a las 9:00 p.m., hasta el próximo lunes, a las 6:00 a.m.



"Tuvimos la oportunidad de hablar con este grupo de uniformados del vecino país y preguntarles cuáles eran las instrucciones para esta zona de frontera y se ratifica que a partir del sábado queda cerrada. Igualmente el domingo y hasta el lunes. De esta situación no habíamos tenido información, porque previamente habíamos hablado con funcionarios de Cancillería, quienes no se refirieron a esta restricción. Como todos sabemos, Colombia tiene su frontera abierta y mantendrá un corredor humanitario", explicó Ricardo Alvarado, gobernador de Arauca.



Minutos después de suspender el tránsito peatonal, habían personas que intentaron atravesar el paso terrestre, mostrando su permiso de trabajo, pero los uniformados del vecino país no permitieron el cruce.



Esta restricción fronteriza se adoptó en vísperas de que se inicie esta jornada electora, en medio de protestas y duras críticas por parte de la comunidad internacional.



Hasta el momento, Cancillería colombiana desconocía algún tipo de instrucción por parte del Gobierno de Venezuela sobre un posible bloqueo en la línea divisoria.



