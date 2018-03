Preocupación en la frontera con Venezuela tras cierre por elecciones

Como es frecuente en época electoral, Colombia cerrará sus pasos fronterizos a partir de las 6 de la tarde de este jueves hasta las 4 de la tarde del próximo domingo, cuando se dé por terminada la jornada de votación del próximo Congreso de la República.

La medida, que fue adoptada el pasado lunes a través de un decreto emitido por el Ministerio del Interior, tiene preocupados a cientos de venezolanos, a quienes la situación de desabastecimiento de su país los obligan a cruzar diariamente la línea divisoria para conseguir alimentos y medicinas en el área metropolitana de Cúcuta.



Según Migración Colombia, un promedio de 35.000 personas transitan a diario por los tres puentes internacionales que conectan a Venezuela con el departamento de Norte de Santander. Un 80 por ciento de estos ciudadanos residen en el vecino país y aprovechan el corredor peatonal que se dispuso entre las naciones hermanas para satisfacer sus necesidades primarias.



En las primeras horas de este miércoles, las autoridades reportaron un leve incremento en el flujo migratorio, pero hasta finalizar la tarde no se sabrá oficialmente la cifra correspondiente a esta variación.

Vemos con mucha preocupación esta medida, porque son tres días sin pasar y en Venezuela no se consigue nada, ni arroz, ni huevos ni pan

“Vemos con mucha preocupación esta medida, porque son tres días sin pasar y al otro lado de la frontera no se consigue nada, ni arroz, ni huevos ni pan. Muchos de mis compatriotas están aprovechando para aprovisionarse y comprar un bulto de lo que encuentren y subsistir con algo de alimento hasta el domingo”, puntualizó Juan David Chávez, un extranjero de 25 años que reside en la población venezolana de San Antonio y tiene una venta informal de frutas en el sector de La Parada, en el área metropolitana de la capital nortesantandereana.



Este ciudadano contempla la posibilidad de quedarse en el territorio nacional junto con un grupo de migrantes, para poder trabajar durante las 70 horas que dura esta restricción. Por esta razón, él piensa acudir al hogar de paso conocido como ‘La Divina Providencia’ para que no le toque dormir en las calles.



Cientos de solicitudes similares a esta han recibido algunos miembros de la Iglesia Católica, encargados de este refugio en zona de frontera. Sin embargo, la orden de estos voluntarios es que el centro humanitario no abra sus puertas durante el fin de semana.

Entretanto, Migración Colombia confirmó la medida del cierre fronterizo al tiempo que entregó una serie de disposiciones para garantizar la tranquilidad en estos puntos alejados de la geografía nacional.



“Como se ha venido haciendo históricamente, cada vez que se realizan elecciones dentro del territorio nacional, se ordena el cierre de todas la fronteras de nuestro país, con el propósito de mantener el orden público a lo largo de la jornada electoral. La idea es que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto con total tranquilidad, mientras que los extranjeros, así sean residentes, se abstengan de hacerlo, pues recordemos que para las elecciones de carácter nacional ningún extranjero está facultado para votar”, concluyó Christian Krüger Sarmiento, director de esta entidad.



La disposición contará con el apoyo de un grupo de oficiales de Migración Colombia que realizarán la verificación de cierre de fronteras, a través de una sala de monitoreo que funcionará las 24 horas del día.

Norte de Santander, en alerta amarilla por elecciones

Por medio de la circular 094, el Instituto Departamental de Salud (IDS) de Norte de Santander decretó la alerta amarilla durante el fin de semana, con motivo a los comicios para Cámara de Representantes y Senado que se celebrarán el próximo 11 de marzo.



La medida ordena un proceso de prealistamiento de insumos, medicamentos, parque automotor y recurso humano en la red departamental pública y privada de salud ante alguna situación de emergencia.



“El Centro de Regulador de Urgencia y Emergencias (Crue) será quien coordine la respuesta en caso de que así lo requiera. Las empresas prestadores deben hacer comunicación cada cuatro horas para reporte de novedades”, puntualizó Juan Alberto Bitar, director de la entidad.



CÚCUTA