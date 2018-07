Cierran restaurante informal por abuso en cobros en Santa Marta

Inmediatamente se conoció la denuncia de turistas por el abuso en los cobros de una venta de comida informal, las autoridades desplegaron operativos que terminaron con el cierre del establecimiento que funcionaba en la playa de Bello Horizonte en Santa Marta.

Las acciones lideradas por Secretaría de Gobierno y Salud Distrital se extendieron a otros lugares que ofrecen el servicio de almuerzos ubicados en la zona turística de la ciudad, donde además se selló otro restaurante que no cumplía las normas sanitarias en el sector de El Rodadero.



De la misma manera fueron decomisados más de 50 almuerzos en condiciones no aptas para su consumo que pretendían ser comercializadas a visitantes. Los propietarios del establecimiento clausurado de manera temporal indicaron que la carta que le fue entregada a los turistas no pertenecía a su restaurante.



Argumentaron que el nombre de su local había sido utilizado por revendedores que llegan hasta donde las personas en la playa y les muestran menús falsos con valores alterados para concretar la estafa. La información fue incluida dentro de la investigación que adelantan las autoridades en Santa Marta.



El secretario de Salud, Julio salas, sobre el cierre del restaurante precisó: “Atendiendo a la queja, Salud Distrital participó en el operativo, encontramos contaminación cruzada, presencia de vectores en la cocina y no cumplimiento con las normas mínimas de sanidad de desinfección. Ante esto procedimos al cierre temporal del establecimiento el cual debe presentar su plan de mejoramiento para hacerle seguimiento y determinar si se continúa con la medida o si se levanta”.



Mientras tanto Shadia Olarte Pinzón, directora del Instituto Distrital de Turismo, Indetur, invitó a los turistas y visitantes a que consuman y utilicen todos los establecimientos legalmente constituidos, que estén autorizados y cumplan con los requisitos para su funcionamiento y expendio de alimentos.



"Con el fin de que situaciones similares no se repitan, emitimos con la Secretaría de Gobierno, una circular de precios sobre la implementación de las tarifas en transporte, bebidas, servicios, alimentos, masajes y alimentos, en sitios visibles. No vamos a permitir más abusos", dijo Olarte.



La directora del Indetur explicó que a los turistas se les ha motivado a no consumir alimentos en la playa. “Cualquier desecho que quede en la arena puede fomentar focos bacteriales, que también termina por generar suciedad y hasta enfermedades por el consumo de comestibles”.



La funcionaria recordó la serie de operativos relacionados con el control y manipulación de alimentos. “Ejercer las buenas prácticas en los turistas nos inspira formalidad y la no práctica en este sentido genera informalidad y a su vez, se presta para lo que se dice popularmente se presente ‘el tumbe”.



La funcionaria reiteró sobre el llamado que la administración distrital hace a los turistas: “El no consumo y compra de alimentos en sitios que no tengan formalidad, o que no posean los requisitos legales para el expendio de comestibles, así como no ingerir comidas en la playa”.



Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO