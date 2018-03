Cierran cárcel de Villavicencio por brotes de paperas y varicela

El hacinamiento del 900 por ciento y los brotes de paperas y varicela en los internos condujeron al cierre de la Cárcel de Villavicencio para impedir el ingreso de más reclusos.

El presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), Carlos Morales, señaló que ya se han reportado 46 internos con paperas y 25 con varicela, y lo más complejo es que los casos van en aumento en este centro de reclusión donde hay 1.900 internos y únicamente tiene capacidad para 1.000 presos.



La administración del centro carcelario, dijo Morales, “tomó la decisión de desocupar una celda de los internos de la tercera edad para reubicar a los que tienen esas patologías, pero ya está desbordado el lugar, tanto que no hay dónde ubicarlos”.

También agregó que “aquí no hay cupos para más internos en la cárcel con paperas y varicela, en el patio Santander hay 21 internos; en el Colombia, 25, y es posible que otros internos tengan las patologías, pero se esconden para que no les prohíban las visitas, además ya un auxiliar bachiller de la guardia tiene uno de esos brotes”.



El establecimiento carcelario de Villavicencio, señala Morales, tiene más de 40 años y no da garantías de solución para atender todo el personal interno que está a cargo de 160 funcionarios del Inpec y por ejemplo en los patios Colombia, que tiene 1.330 internos y Santander, con unos 600, cada uno es atendido por apenas un guardia del Inpec, los otros atienden las remisiones, las garitas y el área administrativa.



Fuentes de la Fiscalía informaron que la Unidad de Reacción Inmediata (URI), en la capital del Meta, está “reventada” por la gran cantidad de detenidos, el Distrito de Policía de la ciudad y en las estaciones de los municipios de Restrepo y Cumaral tampoco les cabe un detenido más.



Para superar esta contingencia, aseguró la fuente, le estamos pidiendo a los jueces que las detenciones las cumplan en las cárceles de Acacías: la Colonia Penal de Oriente y la de Medina Seguridad.



“Bogotá no nos recibe internos y no hayan cómo mandar para Villavicencio, de manera que nos toca resolver así el tema, pero se nos está llenado todo”, dijo un fiscal.







