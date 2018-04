El ciclopaseo de Carlos Vives que paralizó a Valledupar

Niños y adultos, ciclistas profesionales, con uniformes, y gente que se consiguió prestada una bicicleta para esa tarde. Cientos de personas esperaban con ansias la llegada de Carlos Vives al Parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araujonoguera, quien después de las 4 de la tarde se acercó en bicicleta al lugar.

Los asistentes sabían que el ciclopaseo, que hacía parte de la programación del Festival Vallenato de este año, comenzaría en el parque, pero no se imaginaron que Vives llegaría al lugar en bicicleta desde el lugar en donde se está hospedando, en el centro de la ciudad.Una vez el cantante llegó, la multitud lo rodeó y comenzó el recorrido, que terminó en la Plaza Alfonso López cerca de las 6 de la tarde.

Al ciclopaseo se unían personas de todos los lugares, y aunque el recorrido estuvo acompañado por la Policía y todo fue bien planeado, la movilidad colapsó. Los vehículos pararon para darle paso al grupo que lideraba Vives, a quien el Festival Vallenato rinde un especial homenaje en este versión.



Por momentos las calles de Valledupar recordaron las de Bogotá, Medellín, Villavicencio o Cartagena cuando el Papa Francisco visitó Colombia. Gente agolpada por todos lados querían ver el paso del cantante, tanta que a veces, al igual que el papamovil, la caravana de bicicletas debía detenerse porque no había forma de pasar entre la muchedumbre.



Las personas estaban tan emocionadas que al paso de las bicicletas abrían los baúles de sus carros y le subían el volumen a las canciones de Vives, también lo hicieron las tiendas y comercios. El cantante recorrió la ciudad en bicicleta, escuchando, entre varias otras, 'La bicicleta', el éxito que canta con Shakira.

Así fue el ciclo-paseo de @carlosvives por las calles de Valledupar, actividad con la que se dio apertura a la presente versión del Festival de la Leyenda Vallenata, evento en el que el samario es homenajeado #QuéRicoElOcio #TuMundoHoy pic.twitter.com/BVZt2of3nS — Canal Citytv (@Citytv) 27 de abril de 2018

'Este homenaje es lo más importante que me ha pasado'

Si bien en la tarde de este jueves Vives paralizó la ciudad, este no fue el primer evento del Festival al que asistió. A las 2 de la tarde dio una rueda de prensa en la Biblioteca Departamental.



Durante su encuentro con medios de comunicación, el cantante homenajeado este año dijo que este reconocimiento era lo más importante que le ha pasado en su carrera, razón por la cual está en Valledupar acompañado de toda su familia, incluida su suegra, quien asiste por primera vez, y su madre. Todos llegaron desde el miércoles en un jet privado.



No obstante, dijo que prefiere pensar que más que un homenaje a él lo que hay es "un homenaje a los espíritus que sembraron en nosotros el gusto por el vallenato, esos grandes juglares, vivos y muertos".

​

Al mismo tiempo, dijo que a pesar del homenaje él no se considera un juglar, aunque en la noche de este jueves presidió un conversatorio sobre la historia de la música vallenata en la Plaza Alfonso López.



En la rueda de prensa habló sobre cómo quiere trabajar por Valledupar para que se convierta en un "Disney del vallenato", quiere que sea un polo de atracción de turistas basado en el vallenato, una industria que vaya más allá de las fechas del festival.



"Somos el recipiente de un universo maravilloso”, dijo refiriéndose a esta ciudad.

Una 'Ilíada Vallenata'

Este viernes Vives actuará en una obra de teatro llamada 'La Ilíada Vallenata', una representación en la que cuenta cómo terminó en este género y en la que aparecerán varias figuras importantes de la industria de la música vallenata.

Todos pasamos por empresarios que no creyeron que esta música iba a ser importante FACEBOOK

TWITTER

“Todos pasamos por empresarios que no creyeron que esta música iba a ser importante”, dijo Vives, quien agregó que esta presentación no fue idea suya sino que surgió de una conferencia de David Sánchez Juliao, quien propuso contar la gran historia del género de alguna manera similar a como se había contado la de la ranchera en la telenovela 'Pero sigo siendo el rey'.



Para 'La Ilíada Vallenata' Vives trajo a un grupo de artistas de Nueva Orleans (Estados Unidos), pues quiere mostrarle a la gente que, tal como lo dijo Gabriel García Márquez, el Caribe comienza en Luisiana y hay grandes similitudes entre nuestro folclor y el de esa región estadounidense.

BERNARDO BEJARANO

EL TIEMPO

VALLEDUPAR