Diez heridos dejó choque de vehículos en la vía Venadillo-Ibagué

Al menos 10 personas heridas dejó el choque de una tractomula con una buseta de servicio intermunicipal.



El accidente sucedió a las 4 de la tarde de este domingo a la altura del municipio de Venadillo (Tolima).

La policía Tránsito y Transportes informó que no hubo víctimas mortales pero si afectados de gravedad por las heridas y golpes en sus cuerpos.



"Yo venía mirando el paisaje y de un momento a otro hubo un estruendo durísimo pero no supe más nada pues perdí el conocimiento", afirmó un pasajero del bus y agregó que "cuando desperté estaba en una clínica con heridas en mi cabeza".



Otro de los heridos dijo que "tras el choque solo se oían gritos y pedidos de auxilio de los pasajeros, pero gracias a Dios no hubo muertos".

La tractomula era conducida por Víctor Rueda, quien salió ileso. Las causas del choque no fueron precisadas.

IBAGUÉ