El Cholo explica propuesta de concierto para afectados por el invierno

El Cholo Valderrama, cantautor llanero y premio Grammy Latino 2008, es quien lidera la realización de un concierto para recaudar recursos para los damnificados del invierno en los Llanos, donde hay zonas que llevan cerca de 2 meses inundadas. Desde un estudio de grabación en Bogotá, el Cholo habló con EL TIEMPO sobre su propuesta:

¿Qué lo motivó a proponer el concierto?

El invierno tan madre que tenemos. No pretendo ser el redentor de todo esto, sé que el Gobierno está trabajando, pero hay mucha gente afectada. Si Dios nos dio talento y podemos poner un granito de arena para ayudar a la gente, por qué no lo hacemos.



¿Qué tipo de ayudas esperan?

En efectivo. Lo que quiero es que podamos atraer público para recuadar recursos que sirvan para paliar en algo la situación de los damnificados. Hay que coordinar con una empresa que tenga la logística.

¿Cómo han recibido la propuesta?

Hay buena vibra con esta convocatoria, esperamos que en próximos días se organice. Hasta ahora llevamos un día y medio con la idea. El compadre Wálter Silva ya me dijo que sí y muchos otros artistas del Llano se han unido a esta causa. Aún no se ha tomado una decisión sobre la sede y la fecha. Esto está creciendo.



¿Usted que vive en un hato ganadero, qué tan grave son las inundaciones?

Nunca había visto un invierno tan duro como este. Está lloviendo todos los días y la situación es preocupante. Todo está inundado, las sementeras y los pastizales están cubiertos por el agua. Los animales ya no tienen qué comer. Al ganado, por ejemplo, le toca buscar la comida entre el agua.

¿Cómo están los ríos en este momento?

Los grandes ríos recogen el caudal de todos los ríos llaneros, que se han salido del cauce. El invierno más duro está a unos 20 o 30 km de la cordillera, donde se abre el llano y la sabana es más baja. Los que vivimos más cerca de la cordillera también estamos afectados, porque está lloviendo todos los días, pero no estamos como los que viven en la sabana.



Guillermo Reinoso Rodríguez

Editor de EL TIEMPO