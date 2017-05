La cabra criolla santandereana ya es patrimonio genético del país

Tras un proceso de investigación científico de más de un año, que incluyó componentes de estudio morfométrico, molecular y productivo, se logró la certificación nacional de la cabra criolla santandereana como patrimonio genético de Colombia, dentro de la especie caprina.

El proyecto que llevó al reconocimiento y su aceptación como raza pura ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entidad reguladora de los recursos zoogenéticos presentes en el país, se adelantó luego de configurarse una alianza entre el sector productivo, Corpoica, la Universidad Nacional y la Gobernación de Santander, que aportó los recursos económicos.

La cabra santandereana que ha sido investigada por décadas, se ha convertido en la principal fuente de ingresos de los habitantes de cerca de 22 municipios aledaños al Cañón del Chicamocha (Santander), zona en la cual otras especies no podrían adaptarse y ser altamente productivas. El Cañón presenta particularidades de alimentación, relieve y sanidad a las cuales esa raza se ha adaptado con el paso del tiempo.



Más de 700 animales de 12 criaderos, fueron sometidos a los análisis en la búsqueda de las bases científicas que ayudaran a su certificación. Se estima la existencia de más de 44.000 de esos ejemplares en ese territorio.



José Orlando Pérez, investigador de Corpoica, indicó que dentro de la especie caprina, la cabra santandereana es la primera que se declara como autóctona nacional.



Pérez explicó que una vez se obtiene el aval del Ministerio, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) evalúa que no haya una raza similar a nivel del mundo y determina si la cabra de esta región es un producto con denominación de origen.



“Esta especie es y seguirá siendo algo netamente santandereana. Es imposible generar un producto de las características que ahí se dan, por eso debemos mantener y crecer la oferta de esta especie al mundo. Hoy por hoy los grandes países desarrollados como España, Francia y Alemania, buscan productos diferenciales, que obtengan un valor importante no por su volumen sino por su calidad, ingresando a mercados muy exigentes pero muy bien pagos”, aseguró el investigador.



Uno de los resultados significativos arrojados por el estudio, para el que se conformaron tres grupos de análisis, es que se logró aclarar que pese a que el animal llegó procedente de España hace 500 años en un viaje de Cristóbal Colón, en la actualidad no tiene cercanía con las razas españolas y solo se produce en Colombia.

La diferencia con los otros mamíferos similares que hay en el planeta, es que este animal tiene una inclinación de anca (unión de la cadera con las patas traseras) superior a los 30 grados. Foto: Cortesía Corpoica

#Santander tiene la primera raza pura de cabra en el país, noticia histórica que demuestra el potencial productivo de nuestro Departamento. pic.twitter.com/WXsZibajTf — Didier Tavera (@DidierTaveraA) 30 de abril de 2017

Algunas particularidades de la cabra santandereana, que la diferencia con los otros mamíferos similares que hay en el planeta, es que este animal tiene una inclinación de anca (unión de la cadera con las patas traseras) superior a los 30 grados.



Según los expertos en su producción, la mayor ventaja de la cabra criolla santandereana es la calidad de su carne, sin embrago, existen aprovechamientos complementarios importantes como lo es la caprinasa, apetecida para los cultivadores de frutales a precios interesantes, los cueros de los animales para el desarrollo de la marroquinería y la famosa 'Pepitoria', plato derivado del aprovechamiento de la sangre y las vísceras de los animales.

"Para los santandereanos es vital reconocer animales autóctonos, animales que son genéticamente evolucionados para permanecer en esta región, terrenos un poco agrestes que tenemos sobre todo en el Cañón del Chicamocha. Para nosotros es vital porque existen muchas familias que dependen de este sector productivo, por eso hay que reconocer el trabajo de tantos años", aseguró Diego Jaimes, secretario de Agricultura de Santander.



BUCARAMANGA