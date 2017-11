Desde el próximo 2018 enero, cerrarán por un mes el Parque Tayrona

El Parque Tayrona será cerrado del 28 de enero al 28 de febrero del próximo año por solicitud de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, para realizar los procesos culturales de limpieza, sanación y protección ambiental y espiritual de la reserva natural.



El cierre se realizará en una de las temporadas más secas del año, por lo que también será aprovechado para la restauración de los procesos naturales en las playas, los ecosistemas y las distintas especies de flora y fauna del área protegida.

“Esta medida resulta adecuada para dejar descansar los ecosistemas. Igualmente los mamos (líderes espirituales) de la Sierra Nevada de Santa Marta consideran que es una fecha propicia para cumplir con sus actividades de pagamento”, dijo el subdirector de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Carlos Mario Tamayo.

El Parque Tayrona ha sido cerrado durante un mes en dos ocasiones: noviembre de 2015 y entre el 28 enero y 28 febrero de 2017. El último cierre, según Parques Nacionales, fue muy positivo, porque se pudieron observar mamíferos como el jaguar y el puma, que normalmente no se ven en el área protegida cuando hay visitantes, y especies endémicas del norte del país como el paujil de pico azul, que se encuentra en un peligro crítico de extinción.



“Además, con esta medida, se recuperan los suelos, las fuentes de agua y el aire; disminuye el estrés de los ecosistemas y se aporta a la naturaleza, que por esa época del año, enfrenta una temporada seca”, agregó Tamayo.



El Parque Tayrona es la segunda área protegida con más visitantes en el país. Durante el primer semestre de este año ingresaron 185.325 visitantes, según cifras de Parques Nacionales.

El Parque Tayrona recibió 185.325 visitantes durante le primer semestre del 2017. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

El presidente de Cotelco en Magdalena, Omar García, dijo que respeta la decisión, pero no la comparte, porque la fecha que escogieron para el cierre es una en la que llegan muchos turistas del sur del Continente, especialmente de Chile y Argentina.



“Parques no tiene en cuenta la opinión del resto de la cadena del gremio turístico, podrían haber propuesto otra fecha, como los meses de mayo o de septiembre. Colombia le está apostando al turismo internacional, pero infortunadamente, con el cierre del Parque Tayrona, eso no se cumple, porque en el mes de febrero el mercado del cono sur viene exclusivamente al Tayrona, y ahora buscarían otro destino en el Caribe”, expresó García.



SANTA MARTA