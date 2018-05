No caiga en mentiras, ahora EL TIEMPO le verifica la información

Con esta herramienta, desarrollada en conjunto con el equipo de Google, verificaremos y haremos chequeo periodístico de algunas afirmaciones, rumores, cadenas o noticias que sean virales o estén recorriendo la red.

¿Cómo funcionará? A través del correo cazamentiraset@gmail.com, los lectores nos podrán enviar audios, fotos, textos y videos que les lleguen a través de sus redes sociales o de comunicación (como Whatsapp).



Una vez las tengamos en nuestro poder y tras una curaduría previa, las revisaremos y las investigaremos directamente con nuestras fuentes periodísticas.



Luego de hacer ese ejercicio, procederemos darle una escala de valor de esta forma:



Información verdadera: En efecto, el contenido que circula en la red es cierto. Puede compartirlo con confianza.



Información en revisión: Se requieren más fuentes para determinar con exactitud su veracidad. El equipo de EL TIEMPO continúa trabajando en ello.



Información mentirosa: El contenido que se está distribuyendo en redes no corresponde a la realidad y no es fiable. Por favor, no lo comparta más.



La calificación, además, será visible de inmediato en Google cuando usted o algún usuario busque información relacionada al tema en internet.



Con esto y con la publicación, desde enero de este año, del espacio Las Fake del Face, EL TIEMPO se suma a la necesidad actual de detener y desmentir la información falsa y los rumores malintencionados que, sistemáticamente, se ponen a circular en redes.