¡Mágico! La espectacular nevada sobre el parque del Cocuy

Las lluvias y nevadas que han caído esta semana en el norte del departamento de Boyacá, transformaron el paisaje y han permitido a los visitantes disfrutar de una escena única en el Parque Natural Nacional El Cocuy.

De repente copos de nieve comienzan a caer del cielo y a cubrir no solo la naturaleza, sino desde luego a los turistas, guardapáramos y guardaparques que custodian este paraíso natural al que tras la reapertura que se dio hace 15 meses, solo se puede ingresar en el día y bajo una serie de condiciones fijadas por la comunidad u’wa y Parques Nacionales para la recuperación del lugar.



Precisamente una de las restricciones que fueron fijadas para permitir la reapertura del atractivo fue que no se puede acceder, no se puede pisar la nieve como se hacía antes ya que la máxima distancia hasta la que pueden llegar los turistas es a 50 metros del glaciar.



Sin embargo, por estos días no hay de otra que caminar sobre la nieve, pero no la del glaciar, sino la que cae del cielo en este parque natural que es considerado uno de los más bellos del mundo y que ahora tiene como máximo autorizado el ingreso de 10 mil personas por día, aunque esta cifra solo se alcanza en temporada de fin de año y en semana santa.

Allí, por ejemplo, campesinos del municipio de El Cocuy vigilan de día y noche el sendero Lagunillas que conduce al Pulpito del Diablo.



Afranio Suárez, de 43 años de edad, es un campesino de la vereda Cañaveral del municipio de El Cocuy, quien dejó la actividad agrícola para dedicarse a la protección del glaciar más extenso de Colombia.



Trabaja en la cordillera oriental junto a más guardapáramos, que como él tienen la voluntad de conservar este atractivo que llama la atención de turistas del mundo por su majestuosa belleza.

Se registró espectacular caída de nieve en el parque Nevado el #Cocuy en #Boyacá, la tormenta de nieve sorprendió a varios turistas que visitaban la reserva natural. Vivimos en un paraíso que debemos mantener. #BoyacáEsParaVivirla, fotos El Cocuy Caminante pic.twitter.com/pLJgCaFWtr — ALEXANDRA BOHORQUEZ (@ALEXANDRA17071) 2 de agosto de 2018

“El mensaje que siempre le hemos inculcado a los turistas es la protección por la madre tierra; no pisar la nieve, no arrojar basuras dentro del Parque Nacional Natural El Cocuy y no contaminar las fuentes hídricas, indicaciones que marcan la diferencia a la hora de hacer ecoturismo y que las futuras generaciones agradecerán como nosotros al gobernador, Carlos Amaya y al alcalde de El Cocuy, Ramiro Daza, quienes se han preocupado por custodiar estas zonas por medio de nuestro oficio”, explicó don Afranio.



Harvey Yecid Medina Alfonso

Cortesía BOYACÁ 7 DÍAS