Cayó banda dedicada al expendio de cocaína en el Eje Cafetero

15 de febrero 2018 , 07:59 a.m.

La incautación de 1.242 millones de pesos y la destrucción de un laboratorio utilizado para el procesamiento de 200 kilogramos mensuales de clorhidrato de cocaína, fueron los principales resultados de la 'Operación Quimia' con la que se desarticuló al grupo delincuencial 'Los Sanguijuelos'.

Esta organización delinquía principalmente en los municipios del Quindío pero también tenía alcances en Risaralda y Valle del Cauca.



La Policía descubrió que este grupo utilizaba estructuras criminales pequeñas para comercializar cocaína en al menos 50 puntos de varios municipios del Quindío, y sobre todo en Armenia.



"Esta es una operación que tiene unas connotaciones muy importantes. Era una gran organización delictiva que conllevaba en la distribución de droga aproximadamente a un 70 por ciento de los expendios de estupefacientes de toda la región", señaló el director de la Policía Nacional, general Jorge Hernando Nieto Rojas, quien presidió la rueda de prensa en Armenia.



Nieto informó que "en esta operación se atacó toda la cadena del narcotráfico que impacta la seguridad ciudadana, va desde la afetación a un laboratorio, los operadores que aportaban los insumos, los que manejaban el negocio desde el punto de vista financiero y se pudo desarticular muchas organizaciones de tráfico local de estupefacientes".



Uno de los principales resultados fue la destrucción del laboratorio de cocaína hallado en el Cañón de Garrapatas, vereda La Consolida de Toro, en el Valle del Cauca, y que abastecía a seis organizaciones y 80 expendios, y que era propiedad del cabecilla de la organización Carlos Amancio Quintero Cortés conocido como 'Rosita' o 'Patiseco', de 43 años.



Este hombre presenta antecedentes por los delitos de tráfico de insumos para el procesamiento de narcóticos y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. También se logró la captura de Jhon Jairo Salazar alias 'El Químico', sindicado de proveer insumos para el procesamiento de narcóticos.



Además, en el operativo se capturaron 19 personas más en las ciudades de Bogotá, Armenia, Manizales y Pereira, y en los municipios de Roldanillo, Zarzal, Cartago, Palmira y El Toro (Valle), que fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación pues se les acusa de los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; tráfico de insumos para el procesamiento de narcóticos y destinación ilícita de inmuebles.

"El dinero (1.242 millones) fue hallado en tres inmuebles de los cabecillas y se presume que es el producto de una venta de 500 kilos de este alcaloide, esto se obtiene de las redes de distribución en las calles, que convierten en un millón de dosis por un valor de 4 mil millones de pesos", afirmó el general Nieto.



El director de Fiscalías del Quindío, José Dorance Pineda, aseveró que este es uno de los golpes más importantes en la última década "aquí en el Quindío por segunda ocasión damos un golpe de esta magnitud dado que se desarticuló toda la cadena criminal casi desde la plantación de la mata de coca hasta la captura de los cabecillas. Ya no va a haber esa provisión de esa maldita droga que tiene sometida a la población joven, no solo en Quindío sino en todo el país".



El alcalde de Armenia, Carlos Álvarez, dijo que "tenemos que seguir trabajando para que el narcotráfico no siga destruyendo el tejido social".



