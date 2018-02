Cavan túnel para robar  mercancía de una bodega en Maicao (La Guajira)

Topos humanos cavaron un túnel de unos cuatro metros para robar en una bodega, ubicada en pleno centro del municipio de Maicao, en La Guajira. La mercancía hurtada se encuentra valorada en unos 50 millones de pesos.

Los delincuentes realizaron un orificio de apertura de 1,2 metros cuadrados, con una profundidad 1.8 metros cuadrados, una longitud de 2 metros y una apertura de salida de unos 1.4 metros cuadrados. Foto: Eliana Mejía

De acuerdo a lo señalado por el Secretario de Gobierno de Maicao, Eliecer Quintero, el robo se realizó de patio a patio: solo los divide una paredilla, por lo que los ladrones debieron cavar unos cuatro metros.



Los delincuentes realizaron un orificio de apertura de 1,2 metros cuadrados con una profundidad 1.8 metros cuadrados, una longitud de 2 metros y una apertura de salida de unos 1.4 metros cuadrados.



“Ellos hicieron el intento de perforar la pared, pero encontraron que la pared era vaciada en concreto, por lo que decidieron cavar el túnel”, sostiene el Teniente Coronel Hernando Giraldo, comandante de la Estación de Policía Maicao.



La bodega, ubicada en la calle 10 con carrera 10, contenía juguetes pequeños, entre los que se encontraban triciclos, coches y juguetería infantil. Se espera que en las próximas horas se produzca el operativo que permita su recuperación.



Se conoció que la vivienda ubicada en la calle 9 con carrera 10 fue arrendada los primeros días de enero a una mujer cuyos datos no están plenamente establecidos, ya que la propietaria del inmueble vive en Cali, y debía viajar a realizar los trámites de la firma del contrato de arrendamiento.



La casa era habitada por dos mujeres quienes se encuentran desaparecidas y, al parecer, estarían involucradas en el robo.



Sin embargo, las autoridades no descartan que dentro de la banda se encuentren varios hombres, quienes participaron en la excavación del túnel.



Vecinos del sector aseguran que no es la primera vez que ocurre esta situación. Hace unos tres años se metieron a robar en la misma bodega ingresando por la parte trasera. Es de señalar que la construcción de dos pisos funciona desde hace muchos años como bodega.

ELIANA MEJÍA

Especial para EL TIEMPÓ

RIOHACHA