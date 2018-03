Niegan que inyección en pozo esté detrás de emergencia en Barranca

Han pasado 10 días desde que se notificó el afloramiento de crudo, gas y lodo en el corregimiento La Fortuna, en zona rural de Barrancabermeja, y aún las causas de este incidente, que ha tomado grandes magnitudes por el impacto ambiental ocasionado, siguen sin establecerse.

De la mano de expertos internacionales, Ecopetrol adelanta las investigaciones para esclarecer el origen de la emanación de hidrocarburos en ese sector cercano al pozo La Lizama 158, cuya mancha se ha escurrido por dos fuentes hídricas de la zona- las quebradas La Lizama y Caño Muerto-, y amenaza con contaminar el río Sogamoso.

Ante las versiones sobre los posibles procesos de exploración y perforación que Ecopetrol habría hecho y que habrían generado la ebullición, la gerente de Mares de la estatal petrolera, Olga Lucia Díaz, aseguró que la empresa no ha hecho ninguna inyección de agua, ni de nafta, y por el contrario ha realizado solamente procesos rutinarios de mantenimiento.



“Esperamos los resultados del equipo multidisciplinario que se creó (…) Este campo Lizama no ha tenido inyección ni de agua ni de ningún fluido. Esta fuerza que se está generando en este afloramiento no lo da un procedimiento de inyección (...) ”, precisó la funcionaria.

Este campo Lizama no ha tenido inyección de agua ni de ningún fluido. Esta fuerza que se está generando en este afloramiento no lo da un procedimiento de inyección FACEBOOK

TWITTER

El gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, quien visitó la zona de la emergencia, calificó como un hecho sin precedentes la emergencia que se evidencia producto del afloramiento y señaló que, de acuerdo a lo informado por la compañía, en los últimos 8 días se han logrado remover cerca de 20.000 barriles.



“Ecopetrol me informó que el afloramiento es de una altura de más de 10 metros, pero al comparar con la altura de las palmas pensaría que fue mucho más. Constaté que hay un afloramiento a borbollones de agua, lodo y crudo, y de acuerdo con la información suministrada por Ecopetrol, en los últimos 8 días se han logrado remover cerca de 20.000 barriles, lo que me deja sorprendido y preocupado, es un hecho sin precedentes", dijo el mandatario.

Constaté que hay un afloramiento a borbollones de agua, lodo y crudo, y de acuerdo con la información suministrada por Ecopetrol, en los últimos 8 días se han logrado remover cerca de 20.000 barriles FACEBOOK

TWITTER

Frente a esta situación, el Gobernador pidió a Ecopetrol un informe técnico que permita conocer las causas del evento, así como lo sucedido con un incidente que tuvo Ecopetrol en diciembre de 2017, relacionado con una falla operacional durante una intervención de mantenimiento que se le efectuó al pozo Lizama 158.



"Este estudio debe estar a cargo de técnicos expertos, conocedores de la materia. Pido también a Ecopetrol que dentro del informe técnico que entreguen nos digan cuánto crudo, lodo y agua ha aflorado, para saber realmente qué está ocurriendo en el subsuelo", precisó.

Entre tanto, según la estatal petrolera, la mancha de crudo se encuentra contenida en la quebrada Caño Muerto, a unos 600 metros antes de su desembocadura en el río Sogamoso.



Asimismo, por la emanación de gases y los riesgos que implica, el pasado fin de semana se produjo la reubicación temporal de familias que residen en la zona.



Cuatro empresas especializadas en atención de emergencias por derrame de hidrocarburos, garantizan el control de la mancha en este sector, con la participación de equipos con avanzado diseño en bombas de vacío y alta succión, y productos especializados.



De igual forma se mantienen 13 puntos de control, 56 barreras de contención, cuatro diques y una piscina. Estas actividades son atendidas por 254 trabajadores de diferentes especialidades y un grupo de expertos internacionales en atención de contingencias.



El daño ambiental generado por el evento aún no ha sido cuantificado. Miembros de la Asamblea de Santander recriminaron a las autoridades ambientales por la actuación que han tenido frente a la emergencia.



“El Ministerio de Ambiente, la Anla, las Corporaciones Ambientales están a la deriva, están al garete, no les interesa el interés general; otorgan las concesiones de agua que quieran, no cumplen con sus funciones, no hacen las visitas respectivas y solo se dan en casos fortuitos, no hay una política de control a temas como explotación de hidrocarburos”, dijo Carlos Alberto Morales.



Por su parte, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), indicó que viene haciendo seguimiento a la contigencia atendiendo los aspectos de carácter social, biótico e hídrico.



La entidad señaló que no existe afectación de acueductos. De acuerdo con el inventario y la verificación en campo, el único que se ubica en el área de influencia es el del corregimiento La Fortuna, sin embargo este se encuentra aguas arriba del sitio del evento, por tanto no se ha visto afectado.



"De momento se implementa un plan de monitoreo de aguas superficiales sobre los cuerpos de agua quebrada Lisama, Caño Muerto, río Sogamoso y río Magdalena. Este monitoreo incluye el de sedimentos, suelos y calidad del aire. Se aclara que la contingencia no ha afectado ni el rio Sogamoso ni el Magdalena", informó la Anla.



BUCARAMANGA