¿Por qué la región del Catatumbo es tan susceptible a la violencia?

El pasado lunes 30 de julio, un ataque en el que murieron 9 personas acabó con la calma de los habitantes de El Tarra (Norte de Santander).



La masacre volvió a poner en el ojo público a la región del Catatumbo, una de las zonas más violentas del país y en la que, en los últimos 40 años, ha habido presencia de grupos al margen de la ley: Eln, Epl, Farc, paramilitares y disidencia de Farc.

El asesinato de estas personas, entre quienes estaban un dirigente campesino y varios exguerrilleros, se une a la larga lista de acciones violentas que se han vivido en ese territorio.



En lo que va de año, por ejemplo, el Eln y el Epl se han visto envueltos en una guerra por el control de las rutas del narcotráfico que ha afectado a 145.000 personas de los 11 municipios del Catatumbo.



Para Enrique Pertúz, director de la Red Departamental de Derechos Humanos, la región es apetecida por la ilegalidad por varias razones.

Pertúz aseguró que en el Catatumbo hay más de 25 mil hectáreas de coca. Foto: Cortesía de la Fuerza Tarea Vulcano del Ejército

“El Catatumbo es una zona muy rica en minerales, como el petróleo, el carbón, el oro, y también es rica en biodiversidad, en aguas, en madera. Cuatro de sus municipios colindan con Venezuela y tiene una extensión de más de 25 mil hectáreas de hoja de coca. Con todo eso, ¿cómo no va a ser atractiva para la ilegalidad?”, dijo.



Pertúz resaltó que a la región todavía no ha llegado la implementación de los acuerdos firmados con la ex guerrilla de las Farc y que el Estado ha sido muy displicente con ese territorio.



“A pesar de toda la riqueza que tiene la región, es poco lo que ha hecho el Estado para sacarla del subdesarrollo, de la miseria, de la pobreza en la que está”, agregó.



Además, contó que hay nuevos actores en ese deseo de apoderarse del Catatumbo: “El cartel de Sinaloa y el cartel de Tijuana quieren el control del narcotráfico en la zona".



Wilfredo Cañizales, director de la Fundación Progresar, señaló que uno de los problemas de la violencia en la región es la corrupción.

Según Pertúz y Cañizales, entre 1999 y el 2004, con la presencia de los paramilitares, la guerra en el Catatumbo fue muy cruda. FACEBOOK

TWITTER

“Hay una sola vía de comunicación entre Tibú y Ocaña (dos de los municipios más importantes del Catatumbo) y por ahí se mueve lo que sea”, aseveró. “Es una región muy militarizada, pero los grupos ilegales, los carteles y las mafias del contrabando operan con total libertad”, añadió.



Si bien durante este 2018 se han registrado varios episodios de violentos, los dos expertos consideraron que entre 1999 y el 2004, con la presencia de paramilitares, la guerra fue más cruda.



“Las acciones del paramilitarismo no se vieron ni se registraron en los censos que llevaban los organismos. Además, la Fuerza Pública fue cómplice”, manifestó Pertúz.



“En la época de los paras, se presentaron los mayores desplazamientos en la región, aunque ahora la gente no ha querido salir de su territorio, porque hacerlo cuesta mucho”, complementó Cañizales.

Diferentes atentados se han presentado en el departamento de norte de Santander, especialmente en oleoductos y la región del Catatumbo Foto: Efrain Patiño / AFP

Lo que reconocieron ambos fue que ahora es más visible la situación de violencia en la zona porque las comunidades se han unido.



Destacaron que la región se ha hecho a pulso y se ha mantenido a fuerza de resistencia y organización, a fuerza de ingeniarse las formas de sobrevivir.



“El verdadero poder está en la comunidad y en ese poder reside la capacidad de resistir todo tipo de violencia”, afirmó Cañizales.



“La construcción de procesos sociales han generado denuncias, marchas, paros, y eso ha ayudado a que medios de comunicación ayuden a visibilizar la problemática del Catatumbo”, dijo Pertúz.



ELTIEMPO.COM